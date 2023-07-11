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男友幫陌生孕婦綁鞋帶！她不滿：肚子沒很大 遭網友炮轟

香港01／ 謝茜嘉／報導
圖為孕婦示意圖。圖片來源／ingimage
圖為孕婦示意圖。圖片來源／ingimage

好人好事在女友眼中變成壞事？有女生於網上發文抱怨，日前與男友逛街時，男友突然甩開她的手，幫1名肚子不是很大的孕婦綁鬆脫的鞋帶，她不滿男友貼心對待陌生女子，直言「我很不爽」。

該女生於「匿名公社」發文表示，不滿男友於逛街期間突然甩開她的手，幫陌生女子綁鞋帶，男友解釋對方是孕婦不方便，但她就是不爽，直言：「我看她肚子也沒很大，而且都孕婦了是不會換沒鞋帶的鞋嗎？還有都懷孕了還自己逛街不是很怪嗎？」

女生說，和男友就此事鬧得不愉快，「反正他不開心我也不爽」。她問廣大網友，「妳們可以接受男友幫陌生的女人嗎？」，又事先聲明「道德魔人不要噴我，不是自己發生的誰都可以很大方，換自己男友這樣我就不信妳不會生氣」。

不少網友留言斥責原po沒善心，建議其男友快點分手，「笑死，自己小肚雞腸就覺得別人也一樣」、「這有什麼不能接受的？妳心態有問題」、「我只想說，你不配擁有愛情」、「建議該男友最好徹底放開這女友的手，這種脾氣，能躲千萬躲遠啊」、「好體貼的男友，很少男生知道孕婦懷孕會彎不下腰，這件事就連某個女的也不知道，奉勸分手，他值得好女人」。

也有小部分網友認為女友在旁應該要有避忌，「我覺得你男友不是善良，應該是中央空調（網路用語。即指對所有異性都溫柔體貼的男生）」、「當女友死了哦，明明可以叫女朋友去幫忙的，偏這麼勤勞」。有網友指出，男生幫陌生孕婦綁鞋帶有點太超過，「雖然我也是孕婦，不過如果有人突然幫我綁鞋帶我也會嚇到」、「我覺得如果你們溝通好，可能徵求孕婦同意，你幫她綁一下或是跟她說一下就好，幫她綁有點over」。

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文章授權轉載自《香港01》

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