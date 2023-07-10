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她嘆拜了4年月老沒遇過桃花 網安慰：妳不孤單

聯合新聞網／ 綜合報導
越來越多年輕人選擇拜月老，祈求尋找到自己的另一半。示意圖/ingimage
越來越多年輕人選擇拜月老，祈求尋找到自己的另一半。示意圖/ingimage

現今這個世代「拜月老」儼然成為年輕人的外出必備行程，各地的月老廟有著不同的參拜方式，禁忌也不盡相同，不過網上流傳著許多拜完月老廟便出現桃花的故事，因此吸引年輕人跑遍全台月老廟只為求得正緣。但日前有一名女網友哀怨表示，看到很多人拜完都遇到桃花了但自己卻還沒遇見過。

這名女網友在Dcard上表示，自己從高三就開始拜月老了，但現在都大三了還沒碰到桃花過，看到網上有許多人分享拜完月老碰到桃花的故事，讓她感到十分沮喪。

對此，有一派網友在留言區安慰她，「我也是，我紅線還在皮包裡躺的好好的」、「孩子啊，妳不孤單」、「我也是皮包裡有三條紅線，好怕月老打架」、「笑死，從以前拜到現在，月老還沒光顧過我的手手」、「照照鏡子！看看自己這朵美麗的小花兒，或許是妳太閃亮了」、「妹別哭，我從18拜到25都沒用，月老還在忙姐姐們的，晚點就到妳了」。

也有網友提出其他意見，「只靠拜拜還不夠吧，最好是自己也有付出呀」、「月老有時候看到你們開的那些條件，都直接自焚」、「代表妳需要的不只是拜而已？多出門、多參加各種活動」、「呵呵一堆人都是這樣，不知道哪裡出問題，還是真的被月老拋棄了」。

而通常去拜月老時，要記住不要呼朋引伴、不要拿傘，盡量不要戴眼鏡、帽子擋住自己的臉，供品的話可以準備甜食，如巧克力、糖果等，且謹記各間月老廟的禁忌，不要犯了禁忌還傻傻不自知！

月老 禁忌

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