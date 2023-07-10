兩人都年薪百萬「男友想要小孩」 她苦惱：雙薪家庭怎麼顧？

隨著社會發展，雙薪家庭數量逐漸增多，不少父母在小孩與工作之間難以取得平衡。日前，有女網友於Dcard上表示，交往一年多的男友與自身對於未來是否生小孩無共識，希望透過發文尋求大家建議。

原PO認為，男友非常想要小孩，但因對方工時長，上班時間為早上八點到晚上七點半至九點，月休僅三至四天，平時難有多餘體力照顧小孩。原PO指出，她的工作若遇到旺季，也有三至四個月無法照顧小孩，原PO強調「我並不是討厭小孩，也不是堅持不生小孩，只是如同下面的留言，我是覺得『我和我男友』不適合生小孩」。

原PO透露，男友曾詢問她是否願意當家庭主婦，不過原PO認為帶小孩並不輕鬆。她補充，男友年收約170-180萬，自己為120-130萬，原PO擔心若辭去現在工作，兩人生活品質也將受到影響，「想問雙薪家庭都是怎麼照顧小孩的，請24小時保母？但這樣也沒陪伴到孩子呀⋯⋯？」盼獲過來人經驗分享。

貼文一出引起眾多回應，許多擁有相關經驗的網友表示，「認識的高收入夫妻，都是請24小時保姆，家裡定期有阿姨打掃，基本上只有有空陪陪小孩，因為雙方都是醫生。」、「我家也是雙薪，就看有小孩後，誰可以犧牲多一點而已，一個繼續工作，一個育嬰假結束送托再回職場。」

不少網友也鼓勵原PO應遵照自己的想法，「不要用自己的人生幫別人圓夢。」、「你男友問你要不要當家庭主婦，你反問他要不要當家庭主夫吧。既然兩個人薪水差不多的情況下當然就是工時長的離職囉」、「看到『想幫男友圓夢』就建議你不要傻了這種心態生完一定會後悔」