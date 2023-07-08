交往代表不能與異性交友？網友：另一半不舒服就該避免

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「異性好友」相關話題的網路聲量，帶您瞭解網友對於另一半有異性好友的接受度如何。

對於交往中「是否能結交異性好友」或「與異性保持聯繫」，每個人的看法不同，不少情侶或夫妻也都曾因另一半與異性間的來往而有所爭執；究竟該如何在交友自由與尊重另一半之間拿捏界線呢？一起來看看網友的說法。

異性交友界線難拿捏 反方網友：避嫌是基本尊重 ▲ 可以接受另一半有異性好友嗎？網友正反議論焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察一年內網路上針對「是否能接受另一半有異性好友」的相關討論，發現不少人在交往期間都很容易把伴侶的異性好友視為假想敵，並希望另一半能與對方保持適當距離。就有網友提到，「避嫌」是對另一半最基本的尊重，「不是說不能有異性朋友，但尺度很重要」點出和異性單獨出門、頻繁地聊天或分享生活等行為都應盡量避免，特別是當另一半已表達會介意、不舒服時，就更不該有這種行為出現；對此，許多網友紛紛表示認同，更有人直言「若真的愛惜另一半，自會去避免掉不必要的接觸造成雙方的紛爭」，認為懂得避嫌的人更能在感情中給予另一半充足的安全感。另一方面，也有部份網友因「不相信異性間有純友誼」而無法接受另一半有異性好友，日前便有人發文分享自己放任另一半交友、最後卻被「戴綠帽」的經驗，讓網友生氣直呼「不要再相信什麼女兄弟、男閨蜜的鬼話了」。

而另一派網友則認為交往期間仍應保有結交異性好友的自由和空間，且相信愛情和友情之間絕非只能取其一，紛紛表示「就算是夫妻關係我也覺得不能限制對方的交友圈，畢竟人人都是獨立的個體，沒有誰只為誰而活」，點出坦蕩且正常的異性交友沒理由被限制。另外，有網友提出感情中「信任彼此」非常重要，若打從心底相信另一半在與異性相處的過程中自有分寸，便比較不容易想東想西；還有人進一步補充，會出軌的人終究會出軌，與其限制對方交友，不如多多建立對自己及對這段關係的信心，直言「我這麼好，如果他還是被別的女生吸引而做出傷害我們關係的事，那不要也罷」認為真的要變心的人誰也管不動。

你能接受另一半有異性好友嗎？每個人對於感情的價值觀不盡相同，不過在每段關係中雙向的溝通及對彼此的尊重都是非常重要的，當另一半與異性好友間的互動令你感到不舒服或不安時，別忘了坦誠地表達自己的感受和擔憂，並嘗試在雙方都可以接受的範圍中尋找平衡點。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「異性好友」相關討論則數。觀測期間：2022/06/01~2023/06/26，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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