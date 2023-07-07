到男友家吃飯慢被阿嬤唸「夭鬼假細禮」 惹怒眾人：快分手

男女生交往時，通常都會到另一半家裡作客，不過有一名女網友抱怨到男友家裡時，因為個人的習慣問題，吃飯比較慢，沒想到卻被男友的阿嬤在背後碎唸「夭鬼假細禮（貪吃又假裝客氣）」，讓她氣得跟男友抱怨，但對方卻覺得沒什麼，導致最後分手收場。

原PO在Dcard發文表示和男友交往近三年，最近對方很常邀約她去到家做客，因為怕尷尬，也怕男友家人覺得有外人在會困擾，因此一開始婉拒，但男友一直盧，最後只好答應赴約。到男友家裡後，對方阿嬤坐下來陪她聊天，讓她覺得其實沒那麼可怕，但到了吃飯時間，卻是惡夢的開始。

原PO說自己平時吃的比較清淡，男友家人吃得比較重鹹，但也沒有因此而不吃，只是吃得比較慢，沒想到男友阿嬤看到後開始狂唸「啊妳怎麼都不吃？」、「妳很挑食是嗎？」讓她趕緊解釋自己吃的速度比較慢。即便如此，阿嬤還是不斷地叫她夾菜，同桌的家人也不斷地看著她，讓原PO壓力很大，而男友卻在一旁一句話也不說。

吃完飯後，原PO主動去洗碗，沒想到才一離開飯桌，阿嬤就在她背後用台語說「啊她要吃就吃啊，在那邊裝什麼裝，真的是夭鬼假細禮，不知道平常都在吃什麼，真難養」，原PO聽了很生氣，故意走出去叫男友幫忙洗碗，阿嬤可能發現她有聽到，也趕緊閉嘴。事後她跟男友反映這件事，但對方覺得自己沒什麼問題，也認為阿嬤是在關心她，雙方溝通不了最後也只好分手收場。

眾人看了全都罵翻，「妳男友就是豬隊友看不出來？不會幫妳擋著家人給菜，阿嬤在唸也不會幫忙講話」、「所以全程妳男友都沒有說話？大家就默默的看著妳被夾菜嗎？是時候可以看出品行跟合不合了吧」、「從一頓飯就看的出妳男友很不ok啊」、「極品阿嬤跟男友建議留給其他人」、「建議分手，男友家人在背後講閒話，男友本人又雷」、「拜託女生去男生家真的不要洗碗，還沒嫁過去妳都是客人，不需要做這些事情」、「傻眼！叫妳一起吃飯，還是叫妳來當免費洗碗工？男友到底在幹嘛？」