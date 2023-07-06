男生手手超性感？「手癖女友」狂盯端詳 網刷一排瘋掉

男生喜歡的類型常可分為胸控、腿控、髮控，那女生呢？有一名女網友放閃自己的戀愛趣事，坦白每次看到男友的手都可以一直盯著，更會仔細端詳，是不折不扣的「手控」，引來諸多女生回應「每次都被性感到」。

該女子於Dcard以「男朋友的手」為題發文表示，她每次都可以一直盯著男友的手，有時候甚至是拿起來仔細端詳，男友則常疑惑問說「孩子，怎麼了嗎？」，令女子甜喊「到底怎麼可以有長這麼好看的手手」。

不少女性網友也有同樣喜好透露，、「我超喜歡帶了黑色錶帶手了，就算是路人我也會忍不住看」，大家紛紛貼出手部照片，讓女網友們忍不住說「一排滑下來超讚的，瘋掉」、「身為手控只能說我愛那些曬手照的各位」。

也有女生認為另一半的手沒有很好看「但是真的喜歡冒青筋還有看得出骨頭的時候」，還有醫療人員偷拍自家醫師的手部照片說「雖然不是我男友，但是我家醫院的醫生的手我很喜歡」，另一名護理師說「我也超想幫他（男友）抽血的，但目前還沒成功過」。