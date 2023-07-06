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人妻狂吃25顆水餃！婆婆勸少吃才能成為「人上人」 網傻眼：管太多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻吃了25顆水餃，沒想到卻被婆婆說教「要成為人上人就要懂得克服口腹之慾」。示意圖／ingimage
一名人妻吃了25顆水餃，沒想到卻被婆婆說教「要成為人上人就要懂得克服口腹之慾」。示意圖／ingimage

婆媳間相處是堂學問，一不注意就容易產生嫌隙，但沒想到連食量也能成為導火線。一名人妻表示，她最近在家中包水餃，特別準備自己喜歡的內餡，因此總共吃了25顆，卻被婆婆訓話，「要成為人上人就要懂得克服口腹之慾」，當她聽完當場傻眼。

該名人妻在匿名公社上以「女生吃25個水餃食量算很大嗎？」為題發問，起因是她前幾天在家包水餃，由於特別調了喜愛的內餡，所以吃了不少顆，結果小姑看到後就驚訝表示，「妳也太能吃了吧？竟然吃25個」，但她認為自己調喜歡吃的肉餡，自然就吃得多，所以不以為意。

怎料，事後小姑將此事轉告婆婆，她當晚就被叫進廚房訓話，婆婆說「女人生完孩子代謝不好，妳不要吃那麼多，敗家又長胖」，她則反駁「25個也沒有很多吧...而且我自己包的，喜歡吃很正常吧？」，結果婆婆卻說「要成為人上人就要懂得克服口腹之慾」，讓她當場傻眼，「我就一個家庭主婦，要什麼人上人？」。

文章曝光，網友們看完紛紛傻眼表示，「能吃就是福，那是她們不懂」、「那就問妳婆婆和小姑有沒有成為人上人囉～看來應該是沒有」、「我可以吃40顆水餃耶，25顆怎麼會飽呢」、「有這麼嚴重嗎！我年輕時都吃30顆以上」、「吃東西也要管？我看你還是搬出去好了」。

水餃 婆婆

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