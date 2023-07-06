男友約高級夜景餐廳吃飯 她以為「要求婚了」卻聽見絕望答案

在感情中挑選交往對象時，年齡經常是重點之一。如果雙方年齡差距太大，有時也可能會成為糾紛的種子。近來在日本媒體，就報導一起雖一度建立跨越年齡關係交往，卻悲劇收場的情侶案例。

根據日本媒體「女子SPA！」報導，一位化名石井裕子的36歲女性，過去曾經透過交友軟體，認識到一位小他8歲的男性。當時已經30多歲的裕子，曾經因為年齡差距，對於和年紀差這麼多的男性交往感到排斥，但是對方卻認為年紀比較大的女生，有種同齡層沒有的魅力，因此積極展開追求。

裕子告訴對方，自己是以結婚為前提挑選交往對象的，希望男方能慎重考慮。男子則打包票表示，自己也是希望能以結婚為前提和裕子交往。於是兩人便正式開始在一起，經常相約出遊，或者一起做料理等等，相處起來十分融洽。

然而，就在交往兩年過後，男方卻經常以「工作變忙」為理由拒絕邀約，約會頻率大幅降低至兩個月一次左右，後來甚至變成好幾個月才一次。一開始裕子還認為畢竟是工作，沒有辦法強求，而且要是男方工作上有所進展，對未來的結婚生活也有幫助。

但就在某天，男方告訴裕子「我有重要的事情想跟你說」。裕子還以為對方終於要求婚了，沒想到兩人到了一家能看夜景、需要預約才有的高級餐廳時，男子卻告訴裕子，他希望能和裕子分手。理由是他已經正在和其他女性交往，甚至讓對方懷孕了，隔年春天將會「奉子成婚」。

男子還進一步告訴裕子，表示在和年齡相仿的女性交往後，果然還是覺得年輕的女子比較好。而他挑選高級餐廳，為的是想至少在最後好好道別。只是對裕子來講，不僅期待中的婚姻泡湯，還白白浪費了好幾年，如今即將奔四還單身，恐怕要找對象也不容易了。