找不到對的人？ 神人「1數學公式」娶正妹妻：立即出手

許多人為了找到靈魂伴侶，求神問卜、聯誼、交友軟體等試遍各種方法，但不見得都能找到對的人。不過，有網友靠著一套數學公式就找到正妹女友，2人最後更結婚生子，鄉民紛紛直呼「這篇文章目的是曬老婆小孩美照嗎」、「原來數學是這樣用的啊」。

一名網友在Dcard以「如何用數學交到最佳女朋友？」為題發文，他表示身為數學系學生，當初談戀愛時靠著「最優停止理論」找到如今的靈魂伴侶。

原PO回憶當初修統計學時，教授曾說「1樓到100層樓的每層電梯門口都放著一顆鑽石，每層樓電梯門都會打開一次，當拿了鑽石後，就不能再搭乘電梯，如何才能拿到最大顆的鑽石？」教授表示，當在「1/e%（e為自然常數2.7182）≈37%」之後，若發現比前面37%都還要大的鑽石，那麼挑選到那顆是最大的機率是最高的。換言之，先觀察1到36樓的鑽石，從37樓開始若發現比先前更大顆的鑽石，很高機率是100樓中最大顆的鑽石。

原PO認為，教授的問題和愛情雷同，大家都希望能找到對的人、婚後也不能變心，若用該數學公式套用在尋找Mr.／Ms. Right，最佳做法是「摸清情況再行動準則」（look then leap rule)：

1.設定觀察期，在這段時間裡多觀察各方人選。

2.觀察期結束之後進入行動期，此時一旦有優秀的對象出現，就一定要立即出手、絕不猶豫。

原PO舉例，假定找對象的時間範圍是18至40歲，套用公式得出18歲+（40-18）X37%=26.14歲，因此26.14歲之前可設為觀察期，一過26.14歲出現比先前條件更好的對象，必須毫不猶豫馬上追求對方。

奇特觀點曝光後引起眾人熱議，「原來數學是這樣用的啊」、「這個方式，只適合年輕人！超過35歲後，每次都是盡全力…」、「這篇文章目的是曬老婆小孩美照的嗎？」、「碰到對的人，真的會明顯感覺到差異，我只挑這種」、「純屬巧合」。

不過也有人不贊成原PO論點，「每個時間段，會遇到的對象數目不同耶，可能18~30歲遇到了10個對象，30~40遇到了10000個」、「男生不同階段的價值，也決定了自身攻略難度，以一個26歲出頭的男生社會經濟地位都不高，要怎麼和同樣職業，但年資較高社經地位高的30歲出頭男子比拚」。