未來婆婆下馬威挌話「媳婦不會變女兒」 過來人勸：快逃！

婆媳關係從古至今一直是道未解難題，有些在家庭中能相處融洽，有些則可以鬧得雞飛狗跳。一名女網友在Dcard上分享，某次去未來公婆家吃飯時，本來談論婚禮細節時還很融洽，但未來婆婆卻突然給她下馬威，讓她感到相當錯愕。

該網友說到，自己和未婚夫已交往4年，目前正在籌備婚禮，而當天公婆便以討論婚禮為由邀請她到他們家吃飯，她表示因為自己對婚禮並沒有特別的意見，因此當他們對婚禮時間及地點要求提出看法時，她都頻頻說好，然而未來婆婆卻突然雙手插腰，嚴肅直言「對我來說，媳婦是媳婦，女兒是女兒，媳婦永遠不會變成女兒」，導致她不斷回想自己是否有說錯話。

她坦言，當下只能硬擠出笑容回覆，不過事後想想還是無法理解婆婆的用意，也讓她感到十分難過，「雖然我也不是真的想當她女兒啦，只是覺得…在婚前就先下馬威，讓我失去了未來可以跟她當融洽婆媳的信心了...」。

有網友便在留言區回覆，「快逃，這婆婆有夠沒禮貌」、「如果妳對她們的要求都是笑笑的點頭說好，婆婆幹嘛突然手插腰說這句話？婆婆很奇怪」、「就下馬威 希望妳以後能聽話」、「好沒禮貌的人喔老公沒事嗎？如果老公覺得沒怎樣，這麼禮貌的一家人勸你別嫁進去」、「老公消失了？」。

也有不少人認為婆婆說的有道理，「她說的是事實啊，有啥好玻璃心」、「我覺得很棒啊，直接錄影/音問是否婚後也不用改口，明明是姻親還要叫爸媽真的很想不透...」、「其實我覺得這種直接講明的還比較好。那種說『我會把妳當自己女兒疼』90%都是幹話而已也不要相信」。