分享已婚姊回娘家玩照片…男友脫口「1句話」 她秒清醒：想分手了

單身男女交往時彼此價值觀的磨合，對日後婚姻生活和諧是很重要的事。一位女網友出的姊姊帶著一雙可愛的女兒回娘家，女網友和男友分享開心互動照片，沒想到男友卻不太高興，質疑女人結婚後為何還要回娘家，讓她猶如當頭棒喝「瞬間清醒」。

一位女網友在《Dcard感情板》以「男友突然蹦出一句話，讓我想分手了」為題寫道，假日時出嫁的姊姊帶著2個可愛的女兒回娘家玩，事後，原PO開心地和男友分享照片，沒想到男友卻不高興地說，「結婚後的女人為何還回娘家，像我媽結婚後就很少回外婆家，因為要在家打掃房間、帶小孩就已經夠忙了」，男友還要求原PO以後也要這樣。

原PO表示，她沒想到男友會蹦出這句話，心想若兩人結婚後，是不是就不准她跟自己的爸媽見面？當男方家的免費女傭？而且目前兩人只是交往而已，彼此採行AA制，男方好像也沒有表示過要養她，男友的態度讓她想分手了。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「分、根本把妳當工具」、「巨嬰+男權自助餐=分手快樂 支持你」、「無意間蹦出口的話是最真實的，後續他說什麼可能都是在騙你」、「你要感謝妳姊讓你男友的壞尾巴露出來，遇到這種趁早掰掰」、「他給妳一個逃命的機會欸」、「認真嗎…？他媽媽也太慘，頂尖傭人」、「以後我要女兒要嫁人，不能限制回娘家一定是第一條」。