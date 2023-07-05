準媽媽迷信！「看好日子」懷孕37周就想剖腹遭拒 網罵無腦

對於父母來說，子女的健康應是最重要的事，但有人竟因迷信而另有選擇。有準備分娩的孕婦日前發文，指找了命理師為孩子擇日剖腹生產，惟對方建議的日子為懷孕37周又5天，因不到38周而遭醫生以「未足月」為由拒絕開刀。該孕婦於是向其他媽媽請教，希望獲介紹願意為懷孕37周孕婦開刀的婦科醫生。發文引來討論，不少人批評原po媽媽過份迷信，行為有如以胎兒性命冒險，不過也有媽媽指37周在醫學上算「足月」，但應諮詢醫生再作決定。

該名孕婦於facebook群組發文，表示打算入院剖腹生產，亦請教了命理師，為孩子擇日開刀。不過老師所選的日子為懷孕37周又5天，她與主診醫生討論後，遭醫生以不滿38周、「未足月」為由拒絕在媽媽指定那天開刀。

孕婦於是請教其他媽媽級網友，希望獲介紹願意為懷孕37周孕婦開刀的婦科醫生，「請問有沒有醫生可以37周5（日）就開刀？命理師選了那天，但差2日才38周」。她又指出，早前已詢問主診醫生有關懷孕周期的計算方法，指曾希望以月經週期推算，但遭否決，「我說可以算月經週期，醫生不同意，回覆我要以超音波為準」。

發文引來一眾媽媽網友討論，不少人批評原po過於迷信，應將胎兒健康放於首位，「今日才知道原來真的有人會這樣迷信，非要選日子生，而不是為了寶寶身體健康着想」、「都這麼大個人都還這麼幼稚，寶寶有你這種父母也不知道是好是壞」、「雖然37周應該也算足月，但萬一出狀況呢？」、「雖然37周也算足月，但又不是有特殊醫療需要，單純為了想選好日子而讓寶寶提早出生，真是聞所未聞」。

不過也有媽媽分享個人經歷，指醫學上懷孕37周已算「足月」，部分醫生或願意為孕婦「開刀」，但最終仍要按實際健康狀況決定，「其實38周胎比較穩，不過差2天應該問題不大。不過最重要是要看醫生當日是否可幫你，這比任何時辰八字重要」。面對網友的意見，該孕婦其後留言回應，表示「當然最後會按醫生專業意見」再作決定。

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文章授權轉載自《香港01》