小孩面前嘲笑妻「唸爛大學頭腦差」 男收謎照才發現出事了

結婚之後，夫妻之間如何相處很重要。如果經常發生不愉快的事件，那就會造成感情失和，甚至可能成為外遇的原因。近來在日本，就有這樣的一起感情糾紛。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名「大樹」的男子，過去在學時期就是成績優異的資優生，後來在一間知名設計公司上班，是一位充滿自信的業界菁英。在他35歲那一年，他和一位小他5歲的空姐結婚。由於自己的經濟狀況優渥，足以支撐一家的生活，因此妻子後來就當專業家庭主婦及顧小孩。

然而，某次大樹卻收到一封未具名的郵件，上頭有他的妻子疑似外遇的照片。半信半疑的大樹於是找了徵信社調查，發現妻子確實有和一位男子勾搭，平時曾相約去吃飯，晚間也會偷偷通話，因而確定了外遇的事實。

不過妻子之所以外遇，卻也是因為大樹的關係。自恃甚高的大樹，經常做出瞧不起妻子的發言，讓妻子平時內心壓力很大。像是小孩上補習班時，他就跟孩子說「媽媽當初唸的是某某大學，頭腦很笨，所以你要像爸爸一樣聰明喔」。

除此之外，大樹平時也有家暴傾向，讓妻子苦不堪言。由於女方也握有家暴證據，最後雙方徹底離婚，大樹則向妻子支付精神賠償費，讓這段姻緣草草告終。