快訊

影／高雄派出所國旗倒懸沒注意！路人直呼太誇張

一次聘用4專任師已是「超級神話」 年輕博士轉向陸發展

影／不甩新法上路？林口汽車闖紅燈！斑馬線上學生慌張逃命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫見3歲孩奇醜無比恐戴綠帽 驚揭貌美妻「真臉目」崩潰想離婚

香港01／ 謝茜嘉／報導
人夫原以為自己被戴綠帽，沒料到老婆後來坦承全臉都整過容，「眼睛、鼻子、下巴、嘴唇、臉型全動過」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
人夫原以為自己被戴綠帽，沒料到老婆後來坦承全臉都整過容，「眼睛、鼻子、下巴、嘴唇、臉型全動過」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

你唯一要擔心的是如何跟孩子解釋！生下小孩才發現老婆的天大秘密，該怎麼辦？有人夫於網路發文大怨，他與老婆是透過交友軟體認識，當初第一眼見到對方就覺得很漂亮，後來2人結婚生了小孩，在小孩兩、三歲時，他卻發現小孩「奇醜無比」，他擔憂是否被戴綠帽，沒料到老婆坦承曾整容，全臉都有整過，他接受不了，正考慮是否離婚

該人夫於Dcard以「#討論 婚後發現老婆整張臉都整的 想離婚！」為題發文表示，與老婆是於交友軟體認識，「那時第一眼看到她，覺得她很漂亮，也沒有塑膠味」，後來2人結婚生了小孩，在小孩兩、三歲時，他卻發現小孩「奇醜無比」，長得完全不像他與老婆，父母也納悶感奇怪。

人夫原以為自己被戴綠帽，沒料到老婆後來坦承全臉都整過容，「眼睛、鼻子、下巴、嘴唇、臉型全動過」，看了未整型前的照片後，他恍然大悟，「小孩跟老婆長的一模一樣，也讚嘆現在的整型技術已經是鬼斧神工等級了！」。

人夫直言，動了想離婚的念頭，「個人是可以接受小整，無法接受大整」，他好奇若情況倒轉，「如果女生婚後才發現老公整張臉都整的，也會想離婚嗎？」。

網友留言批評原PO只看重顏值，而且自己本身樣貌也好不到那去，「你是愛老婆的臉還是靈魂？」、「當初你也是看人家漂亮才喜歡的，小孩醜表示你也醜啊」、「小孩奇醜無比你也有份，在那邊裝無辜」、「如果媽媽不好看至少爸爸的基因可以救場，如果沒救成功是不是該檢討一下自己」、「天然美女能嫁給你？」。

有網友斥責原PO不愛惜小孩，「形容自己小孩奇醜無比？有病吧你」，質疑是創作文，「有夠創欸，很無聊，你根本沒小孩還敢創這種文。有小孩的父母濾鏡都開超大，醜小孩也會覺得超可愛，而且第一胎像爸爸的機率超高，有生過小孩的都知道啊」、「大整絕對不一樣的，不可能看不出來」。

有網友熱議應否離婚，又建議進行諮商，「離啊，我自己會因為對方不夠坦誠而離」、「美女也是會老，相處起來舒服比較重要吧」、「孩子都生下來了好像也只能接受了，建議還是去諮商一下吧，不管離不離婚終究還是得對這條生命負責」。

也有部分網友理解原PO被欺騙的感受，「如果要生孩子還是要跟對方講一下比較好誒，如果孩子生下來不符合期望，導致爹不疼的話對孩子來說根本是一場災難吧？」、「不懂為什麼要酸或罵原PO欸，這種事情應該讓伴侶知道吧，交往就算了，連當初要結婚都沒說真的很扯」。

延伸閱讀：

小三懷孕！渣人夫欲帶私生子回家謊稱領養　網民嘲：驗DNA了嗎？

恐怖過鬼故！夫出軌釀婚變　母哭訴7歲兒突拒見面　官揭心寒內情

文章授權轉載自《香港01》

離婚 人夫 交友軟體

延伸閱讀

人妻辛苦做飯顧小孩 家事全包竟被丈夫笑「只會瞎忙」

打工只做2個月！他面試脫口一句話 事後自覺超不禮貌

穿內衣露事業線求職！陸瘋傳復旦大學畢業生履歷照 校方回應了

9歲童雨中下跪擋結婚禮車！剛滿月被拋棄 求再婚父歸還出生證明

相關新聞

交往3年男友「太愛大便」崩潰分手 釣出苦主：你沒這病根本不懂

情侶間會因什麼原因分手？一名網友抱怨自己的男友無時無刻都在大號，生活上一些緊急時刻也因要大號而耽誤，連兩人要滾床都會鬧肚子痛，交往3年實在受不了於是提出分手...

夫見3歲孩奇醜無比恐戴綠帽 驚揭貌美妻「真臉目」崩潰想離婚

有人夫於網路發文大怨，他與老婆是透過交友軟體認識，當初第一眼見到對方就覺得很漂亮，後來2人結婚生了小孩，在小孩兩、三歲時，他卻發現小孩「奇醜無比」，他擔憂是否被戴綠帽，沒料到老婆坦承曾整容，全臉都有整過，他接受不了，正考慮是否離婚。

相親9男都遇奇葩！大齡女氣到「寧可單身」網笑翻：果然都高手

一名大齡女子表示，最近開始面臨相親和親戚介紹對象，但看了數個之後，發現跟自己差不多年齡階層的異性，真的不是沒原因娶不到老婆，她也分享了找老公的經歷，並表示他們都是高薪職業或是家境富裕，她也自嘲「最近一直翻白眼超怕視網膜剝離」，不少網友看完也笑翻「真的是憑實力單身」、「期待續集」。

【親子互動】呂家慧／一顆日本黑豆的學習

前天帶孩子去日式豬排店吃午餐，我的小菜包含一盤日本黑豆。女兒問我那是什麼？我告訴她是日本黑豆，「甜甜的，很好吃又營養，妳...

【我的兒子是中二】劉昭儀／那些新聞教我們的事

跟我們以前只有報紙和電視的年代不一樣，現在的孩子有更多不同的管道與途徑，感受當前社會的脈動。像是每天發生的新聞事件，羅小...

情書簡訊

與妳十指緊扣，我成為眾人羨慕的焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦