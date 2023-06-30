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她被禁止帶滿月孩子回娘家 婆婆誣賴媳婦還告狀

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳示意圖。 圖／ingimage
婆媳示意圖。 圖／ingimage

婆媳關係是不少家庭難解的習題，這時如果另一半是豬隊友，可能會讓關係更加惡劣。一名女網友想帶剛出生不久的孩子回娘家，卻被婆婆阻止，她不聽勸還遭婆婆惡意毀謗，沒想到連老公都不挺她，讓女網友生氣又無奈。

這名女網友在臉書「爆料公社」發文說小孩剛出生沒多久，她也坐滿月子，因此想帶孩子回娘家給家人看看，但婆婆知道後表示孩子還小，不應該亂帶出門，原PO則回覆「我只是回去給家人看看，吃個飯就回來了，不會帶去哪裡逛」，沒想到婆婆竟然跑去跟原PO老公告狀。

婆婆抱怨原PO不給抱也不給看孩子，還哭訴地說「我就是老了啦，沒人要啦」，讓老公質問原PO為何要這樣？但她對於婆婆的指控予以反駁，還說有可能是因為要帶孩子回娘家，婆婆才這樣指控吧，但老公不相信自己的媽媽會這樣，兩人也因此吵架，讓原PO氣得說「我要回娘家就是要回娘家」。

網友們對此回應，「跟豬隊友說，那小孩給他媽媽和他顧，妳自己回娘家去個一週再回來。有時候試著放下會得到更多」、「又是那句『不可能、我媽不會這樣』」、「婆婆都是這樣呀，很雙標。媳婦回娘家就一堆藉口阻止，女兒回娘家就要女兒常回來」、「以後跟婆婆獨處一定要錄音自保」、「叫婆婆來對質啊」、「叫他（她）閉嘴不要吵啦，再吵就回娘家住到爽。腳長在我身上，你（妳）管我要去哪」。

婆媳紛爭

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