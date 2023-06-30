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交友不知怎麼開場？Z世代單身男女求愛金句曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
Z世代民眾在使用交友軟體時，有四分之一會先想好開場白。示意圖／ingimage
Z世代民眾在使用交友軟體時，有四分之一會先想好開場白。示意圖／ingimage

網路交友盛行，近期英國一項研究針對Z世代單身男女進行調查，發現原來有幾句「開場白」讓人更容易配對成功。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，近期英國一項民調指出，Z世代（16歲到29歲）單身男女當中有四分之一會先找好開場白藉此跟配對對象搭話。Z世代中有一成受訪民眾認為，透過傳訊息或交友軟體認識新對象，比起面對面聊天更輕鬆，其中更有不少人承認自己透過Chat GPT幫忙想開場白。

更有趣的是，看似老套的開場白並不是男性的專利。會用開場白主動聊天的受訪者中有11%是女性，男性則為14%。民調發現，最多人使用的開場白是：「你的名字叫Wi-Fi嗎？因為我覺得自己跟你連上線了」、「你的名字叫Google嗎？因為你就是我一直在找尋的那個人」，分別有16%及15%的民眾會使用。

其他像是「你看起來很像我未來的男朋友/女朋友」、「如果太美麗是一種罪，妳已經被通緝了」、「除了偷心你有其他興趣嗎？」、「你一直住在我的夢裡，我要跟你收房租」。

不少網友也紛紛留言發表自己當初成功追到另一半的金句，有網友就說「你相信一見鍾情嗎？如果不相信，我可以再從你面前走過去一次」，也有網友搞笑說只要自我介紹「我是百萬富翁」絕對百發百中。

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