男友出門1行徑讓她痛批「媽寶」 眾人反批：這很正常吧

什麼事都跟媽媽報備算是媽寶嗎？一名女網友抱怨和18歲的男友搭火車去新竹上課，沿路都在跟媽媽報行蹤，讓她看了相當不以為然，連媽媽的行為也讓女網友難以置信地說「都18歲了還不放手根本控制狂」，但貼文一出，多數人反而力挺男友的行徑。

這名女網友在臉書「爆料公社」寫道，18歲的男友上了同一個分科衝刺班，每個星期六日都要搭火車到新竹上補習班，但是男友整路上都在跟媽媽報行蹤，不論是到火車站或到補習班，統統都要跟媽媽報備，讓她看了相當傻眼，「我看到都懷疑他還在喝奶嗎？」

原PO無奈地說都已經18歲了還在報行蹤「是有病嗎？」雖然其他的事情男友能自己決定，但光是報行蹤這一點就讓她無法接受，詢問男友原因，他卻說「到了跟媽媽說讓她安心很正常啊」，讓原PO聽了哭笑不得。她對於男友媽媽的行為也很不以為然，痛批孩子都已經18歲了卻不放手，「到底有多怕兒子走丟啊，根本變態」。

但多數人卻無法接受原PO的看法，「沒小孩不懂做媽的擔心，報平安還好吧」、「他去當兵就會是良好習慣」、「好啦，我也是個婆寶，婆婆每次出去玩，我都會問她去哪，擔心在乎的人的人身安全不是很正常嗎？」、「報告行蹤很好啊，不見了還有方向找，如果被弄去柬埔寨當豬仔沒人知道」、「跟你交往後是不是要跟父母斷絕關係往來呀？」、「只是報平安而已，不算媽寶吧～真正的媽寶妳還沒真的體會到」、「知道行蹤、知道安全對家人而言就像吃了定心丸」。