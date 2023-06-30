快訊

才花百億整修！「第凡內早餐」蒂芙尼珠寶店發生火災

影／金門首間麥當勞今試營運 民眾排4小時搶頭香

熄燈四年！嘉市最後二輪戲院「新榮戲院」將拆除 建商買地建大樓

男友出門1行徑讓她痛批「媽寶」 眾人反批：這很正常吧

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。 圖／ingimage
情侶示意圖。 圖／ingimage

什麼事都跟媽媽報備算是媽寶嗎？一名女網友抱怨和18歲的男友搭火車去新竹上課，沿路都在跟媽媽報行蹤，讓她看了相當不以為然，連媽媽的行為也讓女網友難以置信地說「都18歲了還不放手根本控制狂」，但貼文一出，多數人反而力挺男友的行徑。

這名女網友在臉書「爆料公社」寫道，18歲的男友上了同一個分科衝刺班，每個星期六日都要搭火車到新竹上補習班，但是男友整路上都在跟媽媽報行蹤，不論是到火車站或到補習班，統統都要跟媽媽報備，讓她看了相當傻眼，「我看到都懷疑他還在喝奶嗎？」

原PO無奈地說都已經18歲了還在報行蹤「是有病嗎？」雖然其他的事情男友能自己決定，但光是報行蹤這一點就讓她無法接受，詢問男友原因，他卻說「到了跟媽媽說讓她安心很正常啊」，讓原PO聽了哭笑不得。她對於男友媽媽的行為也很不以為然，痛批孩子都已經18歲了卻不放手，「到底有多怕兒子走丟啊，根本變態」。

但多數人卻無法接受原PO的看法，「沒小孩不懂做媽的擔心，報平安還好吧」、「他去當兵就會是良好習慣」、「好啦，我也是個婆寶，婆婆每次出去玩，我都會問她去哪，擔心在乎的人的人身安全不是很正常嗎？」、「報告行蹤很好啊，不見了還有方向找，如果被弄去柬埔寨當豬仔沒人知道」、「跟你交往後是不是要跟父母斷絕關係往來呀？」、「只是報平安而已，不算媽寶吧～真正的媽寶妳還沒真的體會到」、「知道行蹤、知道安全對家人而言就像吃了定心丸」。

媽寶

延伸閱讀

新竹人敲碗的「PAUL」強勢回歸新竹巨城！ 開幕時間曝光

【重磅快評】不是只有新竹有瓦斯安全問題

建中生已上醫學系，補習班退費只給100元！他怒把課上完原因網笑「不愧是理工男邏輯」

媽寶哈士奇被託給別人遛超驚恐！「菸嗓殺豬叫」崩潰哭喊：娘沒你我怎麼活啊

相關新聞

男友出門1行徑讓她痛批「媽寶」 眾人反批：這很正常吧

什麼事都跟媽媽報備算是媽寶嗎？一名女網友抱怨和18歲的男友搭火車去新竹上課，沿路都在跟媽媽報行蹤，讓她看了相當不以為然，連媽媽的行為也讓女網友難以置信地說「都18歲了還不放手根本控制狂」，但貼文一出，多數人反而力挺男友的行徑。

金玉涼言

別人給我建議，是多管閒事；我給別人建議，是善意提醒。

【當代散文】舒國治／憶楊德昌

我認識楊德昌於1981年。

【文學春秋】奚密／讓台灣成為世界——賀《文訊》40周年慶

我在美國擔任過很多刊物的編委，學術期刊和文學雜誌都有。其中合作最長的是《今日世界文學》（World Literature...

【2023第三屆台灣房屋親情文學獎金榜】台灣房屋、聯合報副刊／家的形狀

首獎

【迷偶像】蘇冠昇／耽美

第一次使用「耽美」這個詞，特地google了維基辭典：耽美，原是日語為翻譯「aestheticism」（唯美主義）所創的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦