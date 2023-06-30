人妻辛苦做飯顧小孩 家事全包竟被丈夫笑「只會瞎忙」

結了婚之後，婚姻是否能夠維持長久，就得看夫妻兩平時如何相處。如果造成其中一方不愉快，那就可能成為感情上的破口，嚴重的話，甚至可能導致離婚的想法出現。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名川本結菜的40歲女性，結婚之後就過著一邊顧家，一邊到附近餐廳打工，一週約上三天班的生活。平時家事也幾乎都是由他負責，丈夫每晚下班之後，結菜都會做好晚餐和他一起吃。吃完了餐點，丈夫就會看電視打發時間。

原先夫妻兩人一直維持這樣的生活步調，然而後來因為疫情，丈夫變成得在家上班，使得平時都簡單吃些泡麵或冰箱剩菜的結菜，中午也得認真做好一桌料理。而丈夫也還是像平常一樣，什麼事情都不願幫忙。

在家事、照顧孩子兩頭燒之下，結菜變得越來越憔悴，皮膚品質明顯變差不少，而且還因為壓力大，出現了一些病症。結果丈夫不僅絲毫沒同情她，還譏笑結菜「做家事不得要領」，才會把自己忙壞了，讓結菜非常不滿。

憤怒的結菜於是暗中存錢，打算找一天和丈夫攤牌離婚。為了存錢，她也增加了每週打工的次數。然而雖然工作量變大，但她卻感到氣色逐漸好起來，這才瞭解自己的病源，全都來自於丈夫的壓力。雖然覺得這樣也不錯，但反倒對於離婚的事，感到有些迷惘。