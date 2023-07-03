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小一國語猜字題好難？醫師爸攤手：連我都想不出來

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源／雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師FB
圖片來源／雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師FB

【文：武美齡】

每到段考前，複習考、寫練習卷已是學生日常，一位醫師爸爸分享，小一女兒最近在國語考試中遇到了猜字題，連爸爸想破頭都猜不出來！許多網友家長紛紛抱怨考題難度升級，也引起了網友對於小學生考試壓力的關注。

兒童感染科顏俊宇醫師常在社群分享親子生活點滴，近日接近段考期，他協助就讀國小一年級的女兒複習國語小考，雖然複習的範圍搞錯了，但女兒還是考出了90幾分的好成績。

只不過，女兒帶回考卷後，他才驚覺現在小一的國語考題還真難！「細看錯了什麼，發現猜字那一大題好難，連我自己有題目都想不出來覺得蠻難的，大家一起想想看吧！」

小一國語考卷猜字題內容

1. 樹旁邊有隻象：______

2. 他的手很白：______

3. 從門縫中看太陽：______

4. 他在正下面，他在步上面，他的左邊加個扌，學會扯鈴拍拍手：______

5. 自己跟自己說話：______

答案

1. 橡

2. 拍

3. 間

4. 止

5. 記

顏俊宇醫師最後表示，現在公立小學的試題真的不簡單，需要透徹了解和應用才行，「我覺得我的年代國小考題真的簡單很多......感覺以這態勢，不知道幾年級開始要送到安親班了」。

網友聞訊後也分享心得，「這小一也太艱難了吧！我兒子小一沒看過這樣題目」、「雖然都是課本上的生字，但真的蠻難的」、「現在小學數學國語都滿燒腦的」、「這要逼死腦霧媽媽嗎⋯連我都不會看不懂」、「這應該是在學這些國字的時候，老師教的理解方式......只要老師上課有說，小朋友應該都會喔」。

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