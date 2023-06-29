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日女吐心聲「不結婚7理由」震驚全網 台灣網友嚇壞：日本老婆也太辛苦

聯合新聞網／ 綜合報導
日本30多歲女性分享不想結婚的7大理由，引起台灣網友一陣熱議。 示意圖／ingimage
日本30多歲女性分享不想結婚的7大理由，引起台灣網友一陣熱議。 示意圖／ingimage

年輕世代被高通膨壓力壓得喘不過氣，晚婚、不婚的人生計劃逐漸成為年輕人的主流意識。臉書粉專「魚漿夫婦」分享日本30多歲女性不想結婚的7大理由，這番說法引起台灣網友關注，更人有坦言「日本女性實在很壓抑！」

「魚漿夫婦」27日晚間發文分享日本30多歲女性不想結婚的7個理由，粉專提到「幸福有很多種方式，我們往往看別人很幸福，但其實也有屬於自己的幸福！」而讓日本女性不想結婚的7理由分別是：

洗完澡後無法全裸塗乳液
不能把臉保濕弄得油亮亮地睡覺
三餐都要煮絕對辦不到
整天都想看Netflix追劇
在家享只穿內搭褲就好
還要管老公實在太麻煩了
沒能把小孩養大的自信

對此，粉專也表示能夠深刻日本女性的心情，「真的很討厭生活節奏被打亂」。

貼文曝光後引起台灣網友熱烈討論，對於日本女性不婚的7點理由，不少網友直言「大概是國情不同吧！除了最後兩條，其他感覺跟結婚沒啥關聯」、「前面兩個不是很懂，乳液保養跟結婚有什麼關係呢」、「日本對女性太苛刻了，前三點我都沒在做」、「我覺得照她的說法，日本女人實在很壓抑」。

台灣網友認為「身為一個男性，除了最後兩點以外，我不懂為什麼其他會成為婚姻的阻礙」、「除了不想被說教之外跟結婚到底有啥關係？」，但也有人理解日本女性的壓力，「很多點真的是痛點，我真的有遇過丈夫在就要化全妝的妻子，所以要早起晚睡」、「日本的結婚文化到底什麼時候才會改變？好像結了婚女人就變成是老公的所有物一樣...我保養從來都是為了自己，不是為任何人」、「日本老婆也太辛苦了吧！台灣大多結婚後才展現自我，化什麼妝、保什麼養啦吼」。

也有人對日本女性的心聲表示認同，紛紛留言「真的！單身可以做很多自己喜歡的事情～」、「就是不喜歡為了男人做那些事呀（抹乳液），喜歡想擦就擦不爽擦就不擦的隨性生活，懶得配合別人了」。

日本 結婚 婚姻

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