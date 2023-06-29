愛情、麵包誰重要？男友考上國企月薪5萬 她見對方超慘家境憂：該放手嗎

到底是愛情還是麵包重要？一名28歲的女網友表示，她與大1歲的男友穩定交往，且男友考上國營企業，但缺點就是對方的家庭狀況不好，讓她擔心未來男友不止需要支撐家中經濟，還要肩負龐大的照顧責任，進而讓她萌生分手的念頭。

該名女網友在臉書粉專《匿名2公社》透露，男友近日考上國營企業，未來月薪約4、5萬，個性很好又成熟，但有個缺點「家人狀況不是很好」，阿公年邁無法自理、阿嬤身體有許多小毛病，而爸爸是身障需要坐輪椅，媽媽則是被診斷出精神障礙，家裡只剩男友與他弟弟是健康的，而目前家中經濟來源，就靠阿公的退休金與爸爸的身障津貼。

雖然男友表明不用擔心他家的經濟狀況，也不用幫忙負擔，更承諾未來會搬出去住，不用住婆家，但她總覺得若要繼續交往，未來想結婚、生子都很困難，因為男友會需要背起負龐大的照顧責任，連能不能搬出去都還不知道，便詢問網友們「我是不是該早點放手？」。

文章曝光，過來人紛紛勸她早點離開，「25歲的我會跟你說幹嘛放手，只要認定了在一起就好了，30歲的我離婚了，我會跟你說家庭因素很重要，絕對不要只看愛不愛」、「貧賤夫妻百事哀，相信我婚前沒你的事，婚後全你的事，在爭吵中過日的婚姻是不會長久的」、「結婚之後就不是這樣了，會對妳無限情緒勒索，能分就分吧！原生家庭是最麻煩的」。

不過也有人認為，「不能共苦，就別要人家跟妳同甘」、「快放手，這個男人值得更好的女人，現在的愛情價值觀是，只能有福我享，有難自己當」、「每個人價值觀不一樣，能同甘共苦就接受，婚後錢是現實面，沒有對錯」。