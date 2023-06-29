校外教學分組！老師成立「人緣不好小隊」…結果超暖心

【文：武美齡】

提到校外教學，相信大部分孩子們都期待不已，但分組時班上總會有少數同學落單，一位小學老師突發奇想決定用另類方式組成「人緣不好小隊」，結果超暖心，網友淚喊「如果我小時候也能遇到像你這樣的老師該有多好」。

小學老師大坦誠常在社群分享校園生活點滴，近日班上舉辦校外教學，他提到自己小時候人緣不好，對於校外教學只會聯想到「出發前滿心期待，出發時被同學冷落，回程時被老師檢討」，甚至還曾被其他家長嫌棄的稱他「過動兒」，導致後來乾脆全完不想參加校外教學了，也因此長大後成為老師，他特別照顧和自己有類似遭遇的孩子。

校外教學前，大坦誠老師突發奇想，決定用另類的方式成立「人緣不好小隊」，如何成立？「我先問全班，誰要跟我一組，當我的小幫手？」這時全班幾乎都舉手搶著想要加入，而老師則假裝思考良久，選了人緣不好的小朋友和他組隊。「我告訴人緣不好小隊的孩子們，他們是我選中的小幫手，要好好幫助我才可以唷。」

大坦誠老師提到，「小隊的成員有男有女，都是因為本身因素而容易被人迴避、或是大家害怕跟他們一組的小孩，這些孩子被我先選出來跟著我一組，校外教學當日我還一人發了一包洋芋片，他們非常快活。」

而校外教學結束後，老師請每個人說出一個校外教學好玩的景點時，他們都興高采烈的說了好幾個，「他們開心、就是最大的意義」。相較起自己過往兒時校外教學的不愉快經驗，大坦誠老師表示「現在我也是小朋友的老師了，一樣的國小校外教學、不能再發生一樣的不安」。

網友看到老師對孩子的暖心付出，紛紛感動回應「有你當他們的老師真好！」、「謝謝你，如果我小時候也能遇到像你這樣的老師就好了」、「好感動，孩子們一定會記得這天」、「看了熱淚盈眶，這世界上居然有這麼溫暖的老師」、「您是托住孩子自尊心的愛心網，孩子們好幸福」。

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