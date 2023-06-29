別跟寶寶玩飛高高！恐導致失明、癱瘓 死亡率達25％

【文：武美齡】

和孩子玩小心，別再玩飛高高了，把寶寶拋丟到床上也不行！國民健康署提醒，劇烈搖晃導致的嬰兒受虐性腦傷死亡率達25%，而存活者有80%可能有失明、癱瘓、學習或語言障礙等終身失能的情況。

劇烈搖晃嬰兒 = 嚴重身體虐待

有些爸媽為了安撫哭鬧不停的寶寶，可能會握壓住嬰幼兒手腳、肩膀或胸廓，甚至以劇烈搖晃方式，或是放在大腿上劇烈晃動，造成寶寶嘔吐、意識不清等情事。

國民健康署表示，根據統計，這種劇烈搖晃導致的嬰兒受虐性腦傷死亡率達25%，而存活者有80%可能有失明、癱瘓、學習或語言障礙等終身失能的情況。國民健康署提醒，當寶寶哭鬧時，應採取正確的作法安撫，牢記「3不2要」原則，可以避免憾事的發生。

臺灣兒科醫學會也提到，劇烈搖晃嬰兒是一種嚴重的身體虐待，常發生於未滿3歲兒童，尤其以2-4個月嬰兒最常見。爸媽或照顧者

如果在正常照顧下或與寶寶玩耍，而晃動到嬰幼兒頭部，並不會造成寶寶腦部受傷，家長不用給自己太大的壓力，為避免家長或照顧者的誤解，於2009年美國醫學會與臺灣兒科醫學會正式將嬰兒搖晃症改名為「受虐性腦傷」，目的是要修正民眾對於搖晃的觀念，通常都是非常劇烈的搖晃，才會造成腦部的傷害。

爸媽快筆記！寶寶照顧「3不2要」預防腦傷

國民健康署提醒，若寶寶哭鬧不安，有可能是肚子餓、脹氣、腸絞痛或尿布濕等原因所造成的情緒反應，照顧者在安撫時千萬不要用力搖晃嬰兒，安撫寶寶時應遵守「3不2要」原則。

3不

不亂晃: 勿雙手抓住寶寶的腋下或把嬰幼童放在大腿上劇烈晃動。

不拋接: 勿上下拋接嬰兒，或將寶寶直接大力地丟到床上。

不撞擊: 勿掌摑寶寶臉部或頭部。

2要

要支撐: 抱起嬰兒時，注意保護嬰兒頭頸部。

要耐心: 耐心緩和寶寶的情緒，若照顧者因寶寶持續哭鬧，而無法短時間安撫，可尋找其他照顧者替代照顧或以寶寶喜歡的玩具、音樂等用品，轉移嬰兒不安的情緒等技巧。

想要了解更多安撫寶寶的技巧，家長也可以參考兒童健康手冊中的「新生兒照顧錦囊」以及爸爸孕產育兒衛教手冊，或觀賞國健署健康九九+網站的影片，學習如何防治嬰兒受虐性腦傷。

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