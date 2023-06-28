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黑人稱「范范姐不愛那種事」引熱議 網：只有不愛了才會拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
黑人捲入性騷風波，大牙爆出黑人在硬闖房間時還藉口「范范姐不愛這種事」，企圖合理化性騷行為，讓網友熱議結婚生子後的無性生活。圖片來源：Ingimage
黑人捲入性騷風波，大牙爆出黑人在硬闖房間時還藉口「范范姐不愛這種事」，企圖合理化性騷行為，讓網友熱議結婚生子後的無性生活。圖片來源：Ingimage

PLG執行長「黑人」陳建州近日被爆出11年前對藝人大牙(周宜霈)有過性騷擾行為，也捲入＃MeToo風波；大牙並爆料陳建州在對她伸出狼爪時，還以「范范不愛這種事」企圖合理化出軌行為。該起事件引起網友熱議，有男網友在臉書「匿名2公社」中指夫妻兩人在小孩出生後，也立刻沒有性生活，讓他相當苦惱，上網詢問網友意見。

原PO表示，很能理解黑人的感受，發現很多夫妻在結婚生子後就立馬「昇華」成無性生活的日子。原PO稱孩子已五歲，，夫妻目前的性生活「一年不到一次」，「她(妻子)婚前也不愛那種事」，生完小孩後更是沒機會，妻子總說太累不想，讓他上網抱怨，詢問多少男人可以這樣忍一輩子？這不是擺明得用外遇來解決生理問題嗎？

網友見文紛紛反嗆該名人夫，「她就顧個小孩」這句直接翻車，一點都不值得同情。有人建議人夫也來24小時照顧孩子5年，再來被抱怨無性生活。「妻子一定在想好不容易哄完小孩睡著可以安靜一會了，又來一個大的在煩」、「下班回家再做家事、顧小孩就不會想了」、「你不就也才上個班而已，不會自己解決一下嗎？」。

有網友認為，其實原PO婚前就知道妻子不喜歡做愛做的事，「既然婚前就知道，那為何婚後還在抱怨？」、「你是為了能做愛做的事跟她結婚，還是因為愛？」、「你懂什麼是婚姻嗎？只因為不給你就要去外面找？」。

也有網友一針見血地回覆原PO，認為兩人之所以結婚生子後無性生活，「多半都是只有不愛了才會拒絕」、「不是不要，是不要跟你」，也認為原PO若是真的這麼在乎性生活，大可離婚，不用再勉強下去這樣的無性婚姻。

黑人 范瑋琪 婚姻

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