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曖昧期別做！她統整聊天出現「4習慣」秒下船 網崩潰認了：我就老人

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友盤點聊天出現四大行為會馬上「冷掉」。情境示意圖。圖／Ingimage
有網友盤點聊天出現四大行為會馬上「冷掉」。情境示意圖。圖／Ingimage

曖昧期相處不易，稍不留意便容易踩到對方的「地雷」。日前便有名女網友發文統整，如果在與曖昧對象聊天時看到，會馬上失去興趣的四大NG行為，包含「再、在不分」、每句話都要加上「哈哈哈」等等，引來網友熱烈討論。

有網友於Dcard發文，盤點四大會讓人在聊天時馬上下船的行為，第一種為「再、在不分」；第二種為每一句話後面都要加上「哈哈哈」；第三種為頻繁使用「笑到哭的表情符號」；第四種則是在句尾加上「www」或「（歪頭燦笑」。針對其中第三點，原PO更指出，這種情況比較少見，屬於偶爾會遇到的類型，跟第二點有點像，「但看到真的一把火」。

貼文一曝光，馬上引來許多網友紛紛表示，「每句都有『哈』真的不行」、「身邊男性朋友很喜歡用『www』，可能認為很可愛之類的，但看了實在不覺得」、「會這樣用大多都是老人」；也有不少人補充其他不能接受的NG習慣，「問『在嗎』超級討厭，有事直接講不好嗎？」、「直接打電話過來的討厭程度加倍」、「還有『應該』打成『因該』的」、「問一堆問題不等別人回答完的」、「更討厭一直打『嗚嗚』的」。

不過也有網友不認同原PO的說法，「也太難相處了吧？」、「好龜毛的感覺」、「跟妳相處好累」、「不覺得加個表情符號看起來比較不兇嗎？」、「打『哈哈』是為了不要讓語氣太嚴肅」、「對，我就是老人」、「那妳大概只適合正經八百的聊天」。

Dcard 情侶 單身 LINE 貼圖

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