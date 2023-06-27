她抓包媽媽出軌！偷情對象竟是自己直屬主管 露「1反應」令網傻爆眼

當夫妻有一方違背婚姻忠誠外遇時，本來親密的關係必然會發生轉變，尤其子女如果得知後，場面一定會變得難堪。一名女網友透露，她有一次幫媽媽用手機設定通訊軟體時，發現媽媽在聊天室和人打情罵俏、聊床事，相簿裡面滿滿都是與對方出遊照片，仔細一看，發現媽媽出軌對象竟是自己公司主管，令她傻眼至極，也不知道是否和爸爸攤開來講，貼文曝光後引起熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，去年她和哥哥透過媽媽朋友介紹，到一間福利不錯的公司上班，主管人也很好，平常遇到都會打招呼，但她萬萬沒想到，該名主管竟然是媽媽的外遇對象。原PO解釋，因為幫媽媽設定Line，才會發現她與主管關係匪淺，兩人不僅透過Line打情罵俏、討論床事，甚至上班時間也會偷偷約會，相簿裡也全是滿滿一起出遊照片，鐵證如山的偷情證據想賴也賴不掉。

原PO坦言，爸爸是一名很悶騷、工作很忙的人，可能平常疏於陪伴媽媽，才會導致婚姻感情出現危機，「但我不認為疏於陪伴是出軌理由」。雖然原PO很心疼爸爸被蒙在鼓裡，但平常為了工作，必須假裝沒事面對主管，令她相當煎熬，食慾不振整個體重驟降，「現在完全不知道該如何處理，如果被主管知道了，我和哥哥一定吃不完兜著走，不想把事情鬧大，不想雙方的配偶受到傷害」。

原PO也透露，她很想離職，但怕工作未滿一年，後續面試其他公司會被詢問，「如果現在離職，工作也不滿一年，欺騙下家說上一份工作是約聘職，他們可以查得到？這部分真的不知道該如何包裝比較好」，並詢問網友看法。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少人直呼此事很誇張，「傻爆眼，這麼嚴重事情，妳還在擔心工作」、「辛苦妳和妳哥哥了！為了爸爸和工作忍受很多，不知道你們有沒有其他知心朋友可以傾訴？或尋求專業知識的協助？」、「說真的，妳跟妳哥的能力不夠說話，還要靠媽媽拉關係才有工作，一邊還罵媽媽出軌，等你們自食其力，有能力照顧媽媽不用這樣做也能養她，再說話吧」、「其實妳是有優勢的，妳沒什麼能損失但妳的主管有，妳最大武器是妳知道這些事但他們不知道，利用這點暗示主管妳知道一些東西，讓他保妳在公司考績和年終，以後在公司不要說爽爽過至少也輕鬆過」。

至於原PO最擔心的工作問題，有人指出有公司會在面試時，請應徵者提供勞保的投保明細，上面會記錄曾在哪些公司工作過，以核對資歷，若原PO不願提供也能拒絕。此外，其實離職原因「很好包裝」，而且原PO工作未滿一年，可以說明自己比較沒辦法適應老東家的環境，或沒發展機會等。