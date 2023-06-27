快訊

桃園驚傳人倫凶殺案！逆子勒斃6旬病母 伴屍7小時才自首

PLG／執行長陳建州捲入Me too風波 聯盟回應了

疫情上升！登革熱新增55例本土 高雄也現首例本土病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每月都透支！人夫「獨扛房貸」抓妻子謊報開銷 網再揪1線索：快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友抱怨，自己負擔多項開銷幾乎透支，卻發現老婆謊報小孩學費，每月多報1萬元，獨自把那筆錢花光。示意圖／ingimage
近日一名網友抱怨，自己負擔多項開銷幾乎透支，卻發現老婆謊報小孩學費，每月多報1萬元，獨自把那筆錢花光。示意圖／ingimage

結了婚有小孩，雙方就要一起承擔大大小小的責任，不過近日一名網友在Dcard抱怨，自己負擔房貸、家庭多項開銷，月薪幾乎透支，卻發現老婆一直以來謊報小孩學費，每月多報1萬元，接著獨自把那筆錢花光，讓他感嘆「走入婚姻真的是個錢關」，引發熱議。

原PO表示，目前結婚五年育有一子，房子是婚後買，當時老婆沒什麼存款，所以頭期款跟裝潢金幾乎都是自己一手包辦。而小孩現在4歲，老婆跟他說幼稚園一個月扣掉補助，她還要繳15,000元，由於對方是銀行櫃檯人員，月薪約38,000元，原PO想說老婆再付個奶粉、尿布、小孩衣服和自己的伙食就差不多了，於是就自己負責每個月30,000以上的房貸，還有水電、瓦斯、電視第四台等費用，一個月合計約5,000元，再加上個人的伙食跟其他開銷，幾乎每個月都是透支。

不過讓人生氣的是，老婆某天竟不小心說溜嘴，其實幼稚園一個月平均下來只要4,500元，比她實際告知的費用整整少了1萬多塊，「我自己過的有一餐沒一餐的，她每個月謊報，還在那邊叫我別整天跟她說錢，每次討論她就不願意面對現實」，原PO也感嘆，「走入婚姻真的是個錢關！」

對此，網友也紛紛表示，「這不是錢關，是人品問題吧」、「就自私魔人啊，漠視你每個月透支的壓力，自己在那邊爽，連這麽重要的事情都能謊報，我真不知道這個人嘴巴講出來的東西還有什麼可信度」、「不知道未來還要騙你多少事，覺得沒有繼續走下去的必要了」、「這老婆是詐騙集團吧，已經在為自己鋪後路的老婆，這你還要繼續？」

也有人質疑原PO老婆薪水的部分，「銀行櫃檯做好幾年，一個月薪水不只38,000吧，還有行儲什麼的，一個月又多好幾千」、「我本身在銀行已經九年，38,000應該是月薪，年薪至少70以上」、「銀行櫃檯絕對不止38,000，同情你，各種被騙」、「會不會她的薪水其實是領138,000，反正都要騙你了，她其實也是有在為家庭付出的（奶粉尿布），但感覺是老一輩的人在當守財奴，自己花、自己存私房錢」。

Dcard 房子 頭期款 開銷 幼稚園 婚姻 薪水

延伸閱讀

她在機場拍照突遭男友飆罵 網見機票擺法全不挺：太沒常識

女童撞翻熱火鍋燙傷 家長要求全額賠償遭拒！監視畫面曝掀論戰

去好市多買蛋！一回頭媽直接「入手冷氣」 照片曝光網搖頭：被搞了

嫂抱怨小姑回娘家坐月子「太雙標」 網打臉：這行為很貼心

相關新聞

每月都透支！人夫「獨扛房貸」抓妻子謊報開銷 網再揪1線索：快逃

結了婚有小孩，雙方就要一起承擔大大小小的責任，不過近日一名網友在Dcard抱怨，自己負擔房貸、家庭多項開銷，月薪幾乎透支，卻發現老婆一直以來謊報小孩學費，每月多報1萬元，接著獨自把那筆錢花光，讓他感嘆「走入婚姻真的是個錢關」，引發熱議。

嫂抱怨小姑回娘家坐月子「太雙標」 網打臉：這行為很貼心

根據民間習俗，生小孩後產婦要閉關坐月子，調養身體恢復元氣。有些人選擇住月中，有些人請月嫂，也有些人請婆家或是娘家長輩幫忙，看個人的狀況而定。有位嫂嫂抱怨小姑不讓她在婆家坐月子，要她回娘家，如今小姑自己卻要回來坐月子「有夠雙標」，引發熱議。

本來以為婆婆個性好 怎知婚後變煩人「半夜跑來家裡吵醒孩子」

結了婚之後，婆媳之間如何相處，就成了一大問題。有時雙方之間的糾紛，也需要靠第三者的居中協調，才能有令人滿意的結果。近來日本媒體，就有像這樣的案例。

有陰謀？閨蜜相約度假過夜突邀多14男子 女生拒去反遭1句侮辱

如此不懂尊重別人的「朋友」，還是絕交為妙！

婚後起衝突恐走不下去 人妻提議「分居10天不聯繫」結局大逆轉

不管是剛開始交往的情人，還是已經相處好一陣子的夫妻，難免都會在生活上碰到起爭執的時候。此時如何化解紛爭，讓兩人能夠和好如初，也考驗著雙方的智慧。像是有時比起據理力爭，選擇退讓一步，或許反而會有意外的效果。

朱嘉雯、王世豪／故宮國寶的「物」外之意——山水畫的詩意、器物的隱語

（內容／朱嘉雯、王世豪，編輯撰稿／一刻鯨選） 許多民眾到台北故宮，點名必看「網紅古物」翠玉白菜、肉形石、毛公鼎，可是故宮「鎮院三寶」另有其物，即是三幅北宋山水畫－－范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦