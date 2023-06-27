每月都透支！人夫「獨扛房貸」抓妻子謊報開銷 網再揪1線索：快逃

結了婚有小孩，雙方就要一起承擔大大小小的責任，不過近日一名網友在Dcard抱怨，自己負擔房貸、家庭多項開銷，月薪幾乎透支，卻發現老婆一直以來謊報小孩學費，每月多報1萬元，接著獨自把那筆錢花光，讓他感嘆「走入婚姻真的是個錢關」，引發熱議。

原PO表示，目前結婚五年育有一子，房子是婚後買，當時老婆沒什麼存款，所以頭期款跟裝潢金幾乎都是自己一手包辦。而小孩現在4歲，老婆跟他說幼稚園一個月扣掉補助，她還要繳15,000元，由於對方是銀行櫃檯人員，月薪約38,000元，原PO想說老婆再付個奶粉、尿布、小孩衣服和自己的伙食就差不多了，於是就自己負責每個月30,000以上的房貸，還有水電、瓦斯、電視第四台等費用，一個月合計約5,000元，再加上個人的伙食跟其他開銷，幾乎每個月都是透支。

不過讓人生氣的是，老婆某天竟不小心說溜嘴，其實幼稚園一個月平均下來只要4,500元，比她實際告知的費用整整少了1萬多塊，「我自己過的有一餐沒一餐的，她每個月謊報，還在那邊叫我別整天跟她說錢，每次討論她就不願意面對現實」，原PO也感嘆，「走入婚姻真的是個錢關！」

對此，網友也紛紛表示，「這不是錢關，是人品問題吧」、「就自私魔人啊，漠視你每個月透支的壓力，自己在那邊爽，連這麽重要的事情都能謊報，我真不知道這個人嘴巴講出來的東西還有什麼可信度」、「不知道未來還要騙你多少事，覺得沒有繼續走下去的必要了」、「這老婆是詐騙集團吧，已經在為自己鋪後路的老婆，這你還要繼續？」

也有人質疑原PO老婆薪水的部分，「銀行櫃檯做好幾年，一個月薪水不只38,000吧，還有行儲什麼的，一個月又多好幾千」、「我本身在銀行已經九年，38,000應該是月薪，年薪至少70以上」、「銀行櫃檯絕對不止38,000，同情你，各種被騙」、「會不會她的薪水其實是領138,000，反正都要騙你了，她其實也是有在為家庭付出的（奶粉尿布），但感覺是老一輩的人在當守財奴，自己花、自己存私房錢」。