有陰謀？閨蜜相約度假過夜突邀多14男子 女生拒去反遭1句侮辱

如此不懂尊重別人的「朋友」，還是絕交為妙！有女生在討論區發文，稱原訂計劃好和閨蜜出遊，同行還包括閨蜜男友連同其男友人，即2男2女出發。可是出發前2星期，閨蜜突然再邀14名男生同行，她考慮一輪後決定不去，卻被閨蜜揶揄「你長得不是很漂亮，不用幻想自己會被強（強姦）」，對於閨蜜如此不尊重她的行為而感到失望。網友狠批閨蜜自把自為的行徑，建議「趕快斷絕聯繫」、「很不尊重妳」；更猜測背後或有可怕企圖，呼籲原po不要因為心軟而出席，否則後果不堪設想。

該女生在Dcard以「閨蜜約了一大堆男生過夜」為題發文，指本來約好閨蜜，加上她男友，以及男友的友人共4人出遊，閨蜜還表示會訂2間房並和原po同睡。不過出門前2星期，閨蜜臨時再增加了14名男生，最終人數變成2個女生和16個男生一起去。原po審慎考慮後決定拒絕是次出遊，不料閨蜜竟生氣地嘲笑她沒膽量，更稱「你長得不是很漂亮，不用幻想自己會被強（強姦）」，同時情緒勒索稱「你現在不去，我自己跟16個男生去過夜」。

原po補充，沒想到閨蜜會如此不尊重她，說好4個人卻變那麼多人，感嘆「如果不是多出來那麼多不認識的男生，這本來會是我跟閨蜜認識三年的第一次出門過夜遊」，更指出那群男生其實是閨蜜和其男友上了一學期選修課而認識的人而已，平日也不會每天一起吃飯，證明彼此關係沒有很熟絡。

大多數網友都批評原po的所謂朋友根本是「假閨蜜」，完全忽略原po感受，「趕快斷絕聯繫」、「她自己跟16個男生過夜又怎樣，還不是他自己要揪的」、「先不論危險性，光臨時約一堆人，我就覺得很不尊重妳」、「真正的朋友不會讓自己的朋友去到危險的場合吧」。

有留言猜測「假閨蜜」盼原po同行或藏可怕企圖，「鴻門宴，不要去」、「這閨蜜是收了錢吧」、「有沒有可能去了就是被設局」、「去了真的會變成那種閨蜜僱人強姦你的AV劇情欸」、「可能欠錢或是吸毒，要拿你抵債或是換毒品，拍你影片勒索你」，並呼籲原po千萬不要因為心軟而出席「防人之心不可無」。

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文章授權轉載自《香港01》