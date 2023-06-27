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本來以為婆婆個性好 怎知婚後變煩人「半夜跑來家裡吵醒孩子」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位太太婚前本來對婆婆印象不錯，但婚後才發現對方異常煩人。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位太太婚前本來對婆婆印象不錯，但婚後才發現對方異常煩人。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結了婚之後，婆媳之間如何相處就成了一大問題。有時雙方之間的糾紛，也需要靠第三者的居中協調，才能有令人滿意的結果。近來日本媒體，就有像這樣的案例。

根據日本媒體「ananweb」報導，一位化名奏小姐的29歲女性，過去在結婚前拜訪夫家時，覺得公公和婆婆的待人非常熱情，性格都很友善。然而就在結婚之後，婆婆三不五時就跑來奏小姐夫妻家，特別是對小孩子的養育有許多意見，還要他每天寄送孩子的照片給她，讓奏小姐感到吃不消。

有次奏小姐孩子過一歲生日，婆婆居然以要送生日禮物為由，都深夜了還是突然造訪，搞的奏小姐還得把孩子叫醒。當奏小姐向婆婆抱怨「不用今天來也沒關係吧」時，婆婆反而堅持「不在這一天送禮物就沒意義了」。

奏小姐後來發現，其實連她已婚的小姑姑，平常都會被奏小姐婆婆這樣整天打擾。於是兩人協議，奏小姐就在小姑姑的幫助下，向婆婆正式表達不滿。有同樣困擾的人幫忙，終於是讓婆婆願意退一步，讓奏小姐總算可以過上正常一點的新婚生活。

婆婆 日本 婆媳紛爭

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不管是剛開始交往的情人，還是已經相處好一陣子的夫妻，難免都會在生活上碰到起爭執的時候。此時如何化解紛爭，讓兩人能夠和好如初，也考驗著雙方的智慧。像是有時比起據理力爭，選擇退讓一步，或許反而會有意外的效果。

本來以為婆婆個性好 怎知婚後變煩人「半夜跑來家裡吵醒孩子」

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