交往3月就閃婚！「媽寶男秒射」害新婚妻崩潰 1原因不敢離婚

不少人被愛情沖昏頭，但等到婚後才看清真相恐怕難以挽回，一名女網友透露和老公是同公司認識，短短交往3個月後就決定結婚，但婚後住進婆家才被現實打擊，不只本來對她好的婆婆「變了個人」，就連老公的行為也讓她受不了，不少網友勸她離婚，但她卻擔心被同事看笑話。

原PO透過Dcard發文感嘆「太快結婚結果發現不是我要的」，她在工作場合與男友相識，雖然對方沒有又高又帥，但和他相處很自在，交往後男友才坦承過去被前女友傷得很深，付出很多卻無果，所以希望兩人能夠趕快結婚，「我們很快安排見家長，交往3個月就結婚了」。

原PO婚後住進婆家，才發現老公的房間很小也很亂，本來婆婆對她很好，「但住進幾個禮拜後完全變了個人」。最讓她起疑心的是，某天她下班回家卻找不到放假在家的老公，最後才發現他居然睡在婆婆房間，「超傻眼，再怎麼樣也會睡在自己房間吧，難道他是媽寶？然後性事也不合，很快就射了」。

她也提到婚後才得知老公過去曾和某位公司同事曖昧，似乎還有開房間，「但沒有交往，感覺超隨便」。原PO與老公交往短短3個月後便步入婚姻，婚後一切讓她感到後悔，直呼「感覺結這個婚完全是被騙的，很懷疑當初為什麼這麼快結婚」，她也曾想過離婚，但她擔心「和老公都在同公司，怕被笑話」。

不少網友留言回應，「只能怪自己太天真囉 ，趁沒小孩離婚吧」、「快笑死，衝動的下場」、「不能只檢討對方啊，妳那麽快就答應都不看清楚，怪誰？」、「他沒騙妳，是妳自己騙了妳自己」、「我真的笑死，婚姻不是兒戲」。

也有人勸原PO「先不要生孩子！重點婚後老公對妳好嗎？婆婆就算了，未來真的不合可以搬出去」、「沒孩子的話，就離婚吧」。