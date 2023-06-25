一個想花錢買新電玩、一個想存錢買房⋯婚姻已經夠難 為何還要找價值觀差很大的伴侶？

摘要 1.美國康乃爾大學老年醫學教授花費長達5年的時間、採訪近1200名長者。其中的一項題目是，「維繫長久、幸福的婚姻，最重要的事情是什麼？」 2.這些已經活了許多年的「人生專家」都指出，如果你和伴侶的本質相似，你們更有可能白頭偕老；如果對方的人生態度和你南轅北轍，要維繫婚姻就會困難得多。 3.如果我們已經知道自己和伴侶之間的共通點很少，也不要想著有可能「改變對方」。懷著改變伴侶的目標走入婚姻，是傻人做傻事。

我問了數百位年長者，要維繫長久、幸福的婚姻，最重要的是什麼？

基於他們長期在戀愛關係裡外的經驗，他們要教給我們的第一堂課是：如果你和伴侶的本質相似，你們會更有可能白頭偕老。

最重要的是，專家們相信，如果對方的人生方向與態度跟你南轅北轍，要維繫婚姻就困難得多。伴侶彼此相像的方式有很多，但專家們特別聚焦於一個面向：核心價值觀相近。

墜入愛河的理由千百種⋯想長久，「價值觀」應該要追求

這麼多年來，我和許多走入婚姻的朋友聊過，聽過各式各樣墜入愛河的理由。對20來歲的人們來說，理由包括感興趣的對象幽默風趣、收入不錯，當然還有外貌出眾。搜尋記憶，我想不起有哪個人說：「噢，我遇見最完美的人了。最棒的是我們有同樣的核心價值觀。」但專家的建議是，如果我們想要幸福長久的婚姻，價值觀正是我們該追求的事物。

對此，長者的觀念格外強而有力。專家不會站在羊腸小徑的起點，看不到第一個彎以後的情景，他們會全面了解地勢；什麼能讓這段漫長旅程輕鬆愜意，又有什麼會徒增艱辛，甚至使你無法走完全程。那就是共同價值發揮作用之處。

以艾瑪．席維斯特為例，現年87歲的她已經結婚58年了。她笑著說：「這是挺不賴的成就。」

結婚的時候我不知道這回事，但回過頭來看，我覺得擁有相同的基本價值觀相當重要。換句話說，如果你花錢無所節制，請和能理解這習慣的人結婚。如果你節儉成性，也必須找個能體諒你的人，因為金錢正是婚姻的一大絆腳石。所幸我們對大部分事情的價值觀雷同。 正因如此，我們真的沒吵過架，不曾為什麼事情苦惱。只要了解我們的目標大致相同，就能做成決定。我們都相信教育，同樣遵照社會道德標準，都想將子女養育成好公民，也都想撙節開支，做好財務規畫。

這裡的關鍵句是「我們真的沒吵過架」，和「不曾為什麼事情苦惱」。專家告訴我們，看似微不足道的議題也會引發爭執，因為它們其實反映了潛在的價值觀。妻子要不要買昂貴的高爾夫球桿，或丈夫要不要買新上市的電玩，都不是引發激烈爭吵的核心議題。真正的核心議題是，內心深處對「金錢」抱持的態度：它的意義是什麼，該怎麼花，以及財務規畫是否比滿足個人興致來得重要。相似的核心價值觀，就像是防止爭吵的預防接種。

你或許會懷疑在婚姻上強調相似，是一種保守、物以類聚式的心性。但這種觀點實則貫穿所有族群，包括經濟、政治、地理及種族，例如71歲的艾波。

艾波和丈夫史提夫結婚47年，直到史提夫在訪談前1年去世為止。艾波是備受敬重的社群領導人，主持數個地區性組織，史提夫則是當地知名的心理治療師。他們自始至終深愛著彼此，艾波至今仍未適應孀居的日子：「我20歲時，就很愛很愛史提夫了。現在，雖然我知道在他死後我仍能向前走，但一談到他，我還是泫然欲泣。」他們的婚姻生活非常愉快。「我想我們塑造了美好的婚姻，我們的孩子甚至說，那對他們也很重要。」

這聽起來簡單，但你們必須喜歡彼此。先做朋友，試著超越一開始的紛紛擾擾，確定你們之間有深厚的情誼。我不覺得你們一定要有一模一樣的興趣，但你們必須有相同的價值觀。那十分重要，事關重大。沒錯，我想價值觀就是最重要的東西。

在被問到他們有哪些相同的價值觀時，艾波回答：

政治價值觀，覺得生活不要鋪張，有關對他人的信念，以及自己的信念。我們固然有不同的特定信念，但都深深覺得我們有所虧欠，我們的日子能過得這麼好，不只該感謝資源，也要感激時間。我們都愛旅行，也都具備冒險精神。我們喜歡同樣的人，我認為這很重要。對於朋友，我們的看法很少不一致。對於養育子女當然也是。對於我們的孩子，以及對他們的期許，我們的價值觀非常類似。

她停頓了一會兒，想了想，然後若有所思的笑了，補充說：

我想，你們也必須有類似的幽默感。那是我們共同生活中非常重要的部分。事實上，在他去世的前2個星期，我們聊了一整晚，他說了某些話，我不禁大笑起來，於是他得意的看著我說：「經過這麼多年，我還是可以讓妳開懷大笑！」他真的可以。

當然，這其中有個圈套：要確定2人價值觀一致，你必須先清楚自己的價值觀。

問一個問題確認雙方價值觀是否相同

82歲的傑羅．亨德利，則以具體且條理分明的方法，來處理這個主題。

我徹頭徹尾的仔細斟酌過才步入婚姻。這44年來我過得很快樂，之後因癌症失去了第一任妻子。然後我又娶了一個很棒的女人，所以我有2段非常美好而充實的婚姻。我在2段婚姻裡做的事情都一樣。我和當時的女友坐下來，列了7、8樣我所重視、且希望能從這段關係中得到的事物。

你需要列一張表嗎？或許不用。但在你要為一段關係許下承諾時，探索彼此的價值觀顯然是件有意義的事。你可以問這個問題：我們是否相信生命中的共通點舉足輕重？專家們建議在某個時間點——當雙方都認真看待彼此後，你們就該討論這個問題，弄清楚你們的核心價值是否相似。如果你們的關係發生問題，專家們認為，價值觀的差異可能就是問題的根源。

專家們的智慧與數十年來的研究發現十分吻合。研究婚姻的社會科學家長期尋找2樣東西：婚姻穩定（婚姻維持多久），和婚姻品質（滿意的感覺和幸福的伴侶經驗）。

研究結果相當明確：在經濟背景、宗教等方面屬於同類，且年齡相近的婚姻最為穩定，通常也比較幸福。研究還發現，具有同樣的核心價值觀可以促進婚姻穩定和愉悅。所以，我們的專家在呼籲你尋找與你氣味相投的伴侶這方面，其實是合乎科學主流的。

但另一方面，我們活在一個多元社會，它越來越重視多樣性，打破舊有藩籬，理解也欣賞差異。這兩者不相衝突嗎？

專家們（如同社會科學家）並未教你絕對不要和與你不一樣的人結婚——即使你深愛對方。他們只是希望大家認清這個事實：如果我們嫁／娶了各方面與我們大相逕庭、特別是價值觀分歧的人，我們在婚姻生活中遇到複雜挑戰的可能性便會大增。

別傻了！別再想著要「改變」伴侶

下課之前，且聽聽專家們的最後一段建言。我們已經知道，他們相信如果伴侶之間毫無相似點，婚姻就不可能長久。但在婚後，我們能否基於你可以改變對方的假設，放手一搏呢？

專家對此的態度非常明確：把它忘了！他們指出，懷著改變伴侶的目標走入婚姻，是傻人做傻事——婚姻還沒開始，就已經被你破壞殆盡了。

高齡88歲的蒂娜．奧利佛有豐富的婚姻經驗。她不僅有過47年的幸福婚姻，也看著她5個孩子結婚且無一分手。此外，她還和年輕人一起當志工，熱切的觀察他們嘗試追求心上人與建立長久關係的做法。

訪問蒂娜的是我們最出色的年輕採訪員之一。蒂娜逮了個機會問她有沒有男朋友、有沒有打算結婚。有男友的她回答：「有可能。很難說，現在事情發展得滿順利的，我沒辦法確定。」蒂娜回答：除非妳百分之百的確定，否則千萬不要！還有，妳不要改變他。如果他有某種行事方式是妳不喜歡的，完全不用去想，因為他是不會變的。他這個樣子、這種作風至少20年了，所以不會改變。會在婚後徹底改變自己的人很少、很少。

所以，在步入禮堂之前，你該仔細檢視，在蜜月期結束後，你的伴侶可能會出現什麼變化。

然後問自己，如果這些事情無法改變，你會有多在意。因為在專家看來，改變是不可能的事。事實上，比起改變你的伴侶，改變自己的觀感和行為的成功率還高得多。專家告訴我們，婚姻已經夠艱難了，所以為什麼要選擇一個態度或行為令你無法忍受的伴侶，讓它難上加難呢？如果你是懷著改變的意圖來發展一段永久關係，那麼你就走錯路了。

《如果人生重啟：1000位人生專家教我的生命功課，那些不做會後悔的事》

作者：卡爾．皮勒摩（Karl Pillemer）

譯者：洪世民

出版社：商業周刊

出版日期：2023/06/15