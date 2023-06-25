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準婆婆想靠關係！人事主管拒絕被嗆「沒資格當媳婦」 男友一番話更雷

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友透露，和交往三年的男友原本考慮結婚，卻因準婆婆一要求，直接破局。圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage
女網友透露，和交往三年的男友原本考慮結婚，卻因準婆婆一要求，直接破局。圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage

想靠關係走後門！近日有女網友透露，自己是上市公司人事主管，因被準婆婆要求幫忙親戚「卡個位」，她覺得不妥拒絕，引發對方不滿嗆「沒資格當媳婦」，這段交往三年的感情也瞬間化為烏有。

原PO在臉書社團《爆料公社發文指出，和交往三年的男友原本考慮結婚，近日準婆婆要她幫忙讓男友的表弟、也就是她未來的親戚在裡頭弄份工作，讓原PO傻眼直呼：「都什麼時候了，還在搞什麼走後門？要進我們公司就照規矩來面試、考試、應徵呀！」她也拒絕準婆婆這項要求，不料對方竟當場翻臉，怒罵連這種小事都辦不到，害自己在娘家那邊沒面子，沒資格當媳婦。

「我傻眼了我，然後我男友居然還怪我不給力，說都已經跟他表弟說好了，我讓他沒面子」原PO怒說道，而且公司又不是她家開的，就算她家的好了，以男友表弟一年換快12份工作的狀況來看，男友明明知道，卻也不敢讓對方到自己公司上班。她也諷刺男友：「到現在還在一直想要自己當老闆，不過已經收了兩間店，還在希望我能再拿錢投資，讓你可以再重新開店創業！」

原PO表示，男友現在已經變成「前」男友，經過這些事後她也不腦霧了，「你們這一家子真的有病，我之前也有病，居然還想要結婚，現在開始誰愛當妳媳婦誰當，誰愛給你面子誰給，老娘不幹了！」

網友們也紛紛叫好，「恭喜妳脫離苦難」、「好險現在就想通了，不是結婚有小孩才想要離婚」、「難怪可以當主管，公私如果不分，枉為主管」、「不要跟家裡親戚一起共事，絕對會後悔的」、「這種要靠關係的肯定沒實力」、「還好女生夠獨立，走得很灑脫真棒」。

婆婆 爆料公社 上市公司 面試 媳婦

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