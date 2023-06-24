交往12年遭劈腿…見男友與陌生女子「親密合照」她哭問：該放手嗎？

感情中最怕伴侶變心，日前有位女網友表示，她跟男友交往12年了，而且兩人合夥開公司3年，但她最近發現男友手機裡有「陌生女子」的曖昧訊息，而且男友已出軌半年，讓她迷惘「到底該不該分手」。對此，許多人直言「不要騙自己了，何必浪費青春」。

一名女網友在PTT發文表示，她今年4月初發現男友手機不離身，於是打開男友LINE紀錄，發現男友跟一位陌生女子聊天半年，兩人曖昧訊息與出遊照片都讓她震驚，於是她馬上請男友解釋。

男友馬上回應「我是一時鬼迷心竅，想要逃避工作壓力，而且我們很久沒有發生關係，所以我才想要向外追求，但希望妳不要跟我分手，如果妳想要去外面認識其他男生也可以」，儘管男友告知「封鎖」那位女子了，但原PO仍很猶豫，並且想到「12年的感情，真的很難割捨」。

不過之後原PO仍發現，那位陌生女子又傳訊息給男友，因此她用男友手機把該女子封鎖。文末她表示「現在已經一個多月過去了，我每天都會想到他們出遊的合照，也會問自己該不該放手了，希望大家可以把我叫醒」。

對此，許多人建議她分手，直言「好好珍惜自己吧！對方就是一個渣男，妳一直容忍，他就會不斷試探你的底線」、「直接離開，或者給他無限次出軌的機會」、「就算男友現在跟這個曖昧女子分了，永遠也有下一個」、「妳自己都知道不是嗎？不要騙自己！查男有什麼好留戀的？何必這樣浪費青春。12年感情當然會不捨，但可以想想看自己有沒有辦法再度過12年」、「如果要分手，先想清楚你們合開的公司，帳務要怎麼分清楚？」