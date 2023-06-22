她問30歲收入多少才想結婚？網：收入不重要「家裡有礦更重要」

高物價、高房價，讓許多人對婚後的經濟壓力卻步，就有民眾表示，自己已經步入而立之年，感情很穩定，但是即使薪資4萬元以上，擁有百萬元的存款，還是被不敢面對婚後的經濟壓力，深怕「基本上會不如單身時期輕鬆自在」。

一名網友在Dcard以「30過後 收入多少才想結婚？」為題發文，表示自己剛步入30歲，感情處於穩定狀況，身邊的長輩也在催婚，可是面對高物價、房難買的年代，即使月收入4萬以上、百萬的存款，但是還是認為不夠面對結婚之後的經濟壓力，和男友討論之後，也都因為經濟考量選擇維持現狀，便發文詢問網友收入多少才會想步入婚姻？

有網友回應，自己27歲，月薪也是4萬元以上，存款大約200萬，仍然不敢結婚，因為怕結婚一不小心會讓自己階層往下掉。但是也有人說，心態準備好，夫妻各月薪3萬多也可以結婚，生活走一步算一步，只是想與不想之間，結了婚有責任感和壓力後，收入會突飛猛進，可是如果心態沒準備好，結婚了也不會成長，「很多人就是心態還沒到，只是為了達成人生規劃或是家人期待結婚，造就了這麼高的離婚率」。

但是也有人直言「結婚根本不花錢」，如果不拍婚紗、不宴客、不渡蜜月、不買房、不生小孩，毫無壓力，只需要買書約跑戶政事務所，就可以完成結婚。也有網友說，其實結婚跟收入多少無關，結婚可以不花錢，只要彼此舒服能夠負擔婚後生活，以及學會如何和對方日子。也很多人表示「我覺得讓人想步入婚姻的絕對不是收入」、「我現在月薪十萬有車有房，存款數百萬我還是深深感受到根本無法結婚，因為我領悟到收入根本不重要，重要的是沒對象」、「收入多少不重要，家裡有沒有礦比較重要」。