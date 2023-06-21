男友總愛跟前妻、孩子出遊過夜 網一看搖頭勸：快分手

有些夫妻離婚後，會選擇斷絕聯繫，有些離異夫妻則會為了孩子保持聯絡，日前有女網友發問「大家能接受男友帶離婚前妻、孩子出遊玩好幾天嗎？」對此，多數網友搖頭表示「不能接受出遊，單方帶孩子出遊就好，一起帶的意義在哪？」

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發問「離婚了的夫妻，會因為有小孩而保持聯繫嗎？大家會同意自己的男女朋友，單獨與前夫或前妻帶孩子出遊玩好幾天嗎？而且就像沒離婚那樣出遊」。

原PO表示「我會這樣提問，是因為想知道自己能做到多少體諒與無私？有多少人可以接受這樣的情況」。不過網友回答一面倒，認為「不能接受」，直言「我只會接受男友跟孩子聯絡」、「絕對不同意！除非讓我一起去」、「離婚的意思就是不想跟對方繼續生活啊，所以我離婚後也不會單獨帶孩子跟對方出門，基本上讓父親跟孩子溝通就好」、「同不同意單獨帶孩子出門，應該要問過另一半吧」、「要避嫌吧！我也跟前妻離婚了，到現在不會再單獨見面，前妻是孩子的媽媽沒錯，但不聯絡也是對現在伴侶的尊重」、「我最多只能接受他們出遊一天，不能過夜而且要隨時報備」。

事後原PO也回應「男友刻意對前妻隱瞞我的存在，交往前跟我說不會跟小孩有交集，也不會跟前妻聯繫，為他做這麼多，只換來滿身傷跟卑微，謝謝留言的人，我要放手了，這段感情不值得我留戀」。