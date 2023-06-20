女友行事曆超多「X」！他知真相超尷尬 網見時間軸喊「太扯」

人手一機的時代，透過APP維繫感情成為一種新型態。一名網友表示，高中時與女友一起使用一款共享行事曆的APP，互相提醒學校考試、學測日程。但上大學後，原PO就沒繼續使用了。沒想到，原PO最近心血來潮打開APP，卻驚見行事曆出現一大堆神祕的「X」記號。

一名男網友在Dcard發文，表示高中時與女友一起使用一款共享行事曆的APP，但上大學後，由於對彼此的生活圈都很熟悉，也常常往返對方家，原PO就沒有再使用該款APP。

直到近日，原PO在整理手機裡的程式時，才想起了它的存在，啟動後卻發現女友仍然有在使用，除了紀錄兩人的生日、周年紀念日，以及各自的期中、期末考時間，原PO還發現有一堆不明的「X」記號，「從四月開始頻繁出現」。

原PO思考許久，仍不知道「X」代表什麼，「明明昨天還有見面，但就是想不到是什麼行程」。因此，原PO直接傳訊息詢問女友，並貼出兩人的對話紀錄。

女友先是說「你真的看不出來歐」、「就你最愛做的事啊」。原PO則寫道「可是我們昨天沒有一起玩薩爾達，前天也沒有，明明已經好幾天沒碰了」。女友接續問「你最愛跟我一起做的事就只是玩薩爾達？」，原PO則回「不然還有什麼一起做的事，我想不到了」。

女友再問，「哪個英文字的結尾是X」，原PO表示不知道。而女友最終也揭曉答案，表示是「SEX」。原PO則尷尬寫下「誰會記錄這個啦」。

文章一出，不少女網友表示會記錄很正常，有眼尖的網友看到有「X」的時間則直呼「清明連假那週也太扯了吧」、「強烈懷疑是炫耀」、「覺得最厲害的是期中期末考的時候也能X」、「血氣方剛」、「不得不說，很規律」、「做太兇了吧」。

也有網友笑回「最愛做的事你還給人家回薩爾達」、「被抓到你跟女友最愛做的事是玩薩爾達。女友：沒愛了啦」、「你要不要確認一下哪天她有X，而你沒X到」。