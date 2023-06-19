老公婚後「性事只吃速食」！獨留人妻滾床單 過來人秒懂原因

一段婚姻如果幸福美滿，除了雙方要互相尊重、理解外，和諧的性生活也很重要。一名人妻發文抱怨，最近老公與她很少行房，幾乎都靠打手槍洩慾，還形容這像「吃速食」一樣很方便，令人妻相當苦惱，自己對老公而言是否缺少「興奮感」。貼文曝光後，引發網友討論。

原PO在Dcard發文表示， 和老公愛情長跑7年，1年前決定步入禮堂結婚，婚後沒多久便懷孕生下一子。在忙碌的家庭生活中，卻發現和老公房事遭遇危機，對方不和她行房，幾乎都靠打手槍自慰解決性需求。

原PO不解詢問老公，對方回應打手槍就像「吃速食」，比起與她定期行房「這樣正餐」，還要來得方便許多，這讓原PO發文心碎表示，老公是否對她缺乏興奮感沒感覺了，並詢問網友該如何解決。

貼文曝光後引發網友共鳴，不少人給出建議，「當妳老公自己來時，馬上開門對他說『客房服務主菜來了』」、「如果先生看A片，你就看他比較喜歡那一類型的片子，看看能不能借鏡，還有問題發現了就需要去解決，早發現早治療早享受」。

也有過來人推測原PO老公曾多次求歡被拒，才會決定自己來，「我老婆經期與懷孕時會拒絕我，互相用嘴跟手也不願意，平常沒事時都要我主動，搞得很像被強迫，久了真的就不想要了，還不如自己打手槍來的開心」、「在情趣上多點誘惑，然後他不是對妳沒感覺，而是有可能求歡被拒絕了，幾次之後乾脆自己來，或是太累、不想動，既然妳是『正餐』，就改變一下自己，或是想辦法增加屬於妳們的小情趣」。

對此，原P也在留言區表示，她確實曾拒絕老公求歡，但後來也有反省，並表示會想辦法增加婚姻情趣，不讓夫妻行房變成像交例行作業，「他自己來總比在外面搞好，唉 ，我們可能要更多情趣，生活才有滋潤」。