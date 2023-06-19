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AA 制！首見家長去高級餐廳 男友媽拒請客 女生尷尬笑到嘴角抽筋

香港01／ 撰文： 田中貴
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

約會時「見家長」除了讓家長瞭解子女的伴侶之外，亦是讓伴侶瞭解另一半父母的好時機。有臺灣女大學生和男友相約和男方父母到高級餐廳用膳，估計兩老會請客，由於感到不好意思，所以預備了見面禮，氣氛一直融洽。豈料結帳時男友父母表明不會為女生付錢，讓她「只能假笑到嘴角都在抽搐（抽筋）淘氣」，然後拿錢支付她的用餐費用。貼文引來網友留言，紛紛指男方家長「感覺也很小器，吃這頓飯真是辛苦你了」、「正常基於禮貌也會請客啊」。

男友父親起來結帳時，就向妻子打眼色，隨後男友母親說明拒絕請客。（示意圖／Ingimage）
男友父親起來結帳時，就向妻子打眼色，隨後男友母親說明拒絕請客。（示意圖／Ingimage）

樓主在「Dcard討論區」發文表示，她和男友同樣是大學生，家境大致相近，「男方家長和我家爸媽收入也差不多，都是屬於中高收入，年收少說也有個500萬新臺幣（約125萬港元），並不是什麼貧寒家庭。論學歷和家世背景，我都不輸男友，甚至高一點點，而且我們是真心相愛的」。

她指男友父母早前趁假期找兒子吃飯，也主動叫樓主一起出席。由於知道當日會前往高級餐廳，加上估計男友父母會請客，「所以特別精心準備了價位差不多的伴手禮」，果然一看功能表就發現套餐盛惠人均1、200新臺幣（約300港元）。

用餐期間，樓主形容一切正常，她與男友父母也有說有笑的，沒想到最後男友父親起來結帳時，於是向妻子打眼色，隨後男友母親直接兒子說：「我和爸爸只付我們家的錢喔，你女友錢有帶夠嗎？需不需要我幫忙代墊？」

樓主當場揮手稱「不用了，我有夠錢」，形容當下尷尬得「只能假笑到嘴角都在抽搐」。她又稱男友願意為她出錢，但對方母親一直「單打」表示「啊！你不是在說什麼你們都AA （制） ？」，樓主聞言立即付錢，強笑回應「不用了，沒關係，我自己付錢就好了」，隨後仍然向男友父母送出見面禮。

但男友父母照收樓主的見面禮。（示意圖／Ingimage）
但男友父母照收樓主的見面禮。（示意圖／Ingimage）

樓主形容當晚「回家腦袋一片空白」，男友則一直道歉，甚至堅持匯錢給她，但被她婉拒。男友其後與母親討論事件，對方堅持不覺得需要幫兒子女友出錢，讓樓主懷疑當初是否不應該認為男友父母會請客，又稱慶幸現時就讀的科系日後可以讓她經濟獨立。

不少網友看過貼文紛紛留言稱「（男友父母）很不會做人，樓主想清楚要不要繼續」、「如果那頓飯是男友他們家邀約你的，那由他們來出我覺得沒什麼問題」。亦有別人質疑男友父母的舉動另有目的，「一頓飯而已，那個年紀的人不可能跟學生計較，不是不懂人情世故，是想讓你嘗嘗下馬威」。

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文章授權轉載自《香港01》

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