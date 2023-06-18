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買房全部自己出…準岳父喊「也要登記我女兒名字」 他回嗆這句驚呆親家

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友日前在Dcard發文表示，今年31歲，和小5歲的女友已經交往8年，預計9月要到對方家提親，卻因為不小心對準岳父說錯話，懊悔不已。圖片來源／ingimage
一名網友日前在Dcard發文表示，今年31歲，和小5歲的女友已經交往8年，預計9月要到對方家提親，卻因為不小心對準岳父說錯話，懊悔不已。圖片來源／ingimage

買房要不要「共同登記」，對不少人來說是頗尷尬的問題。一名網友日前在Dcard發文表示，今年31歲，和小5歲的女友已經交往8年，預計9月要到對方家提親，年初靠自己的力量買了一棟房，卻因準岳父說了一句，「這房子也要有我女兒的名字，不然不讓她嫁給你喔」，讓他下意識直接回嗆對方，事後也懊悔不已。

原PO表示，自己從17歲就到工地當學徒，這些年來也存了點錢，於是今年初時在新竹買了一間房子。而跟女友交往至今，對方就沒有工作過，日常所有開銷都是原PO一手包辦，他也坦言自己比較大男人主義，「永遠都不准跟我頂嘴，我規劃好的事情就是照聽照做，這幾年我們都是一路這樣子相處來的」。

而當女友父母知道原PO買房後，就相約出來吃飯，飯局上邊恭喜邊提到房子的問題。原PO表示，已跟女友討論好，這房子只掛他一個人的名字，畢竟從買屋到裝潢，女方沒出過任何一毛錢，這點女友也答應他了。

沒想到此時女友父親卻突然說一句：「這房子也要有女兒的名字，不然不讓她嫁給你喔」，讓原PO一時衝動直接回應：「我嚇大的嗎？」此話一出，在場全部人愣了三秒，「尤其他老爸那驚恐表情，我才意識到講錯話，馬上笑著改口說『叔叔我開玩笑的，我會考慮』，然後大家尷尬的把飯吃完」。

後來女友向原PO表示，父親只是說笑的，怎麼會認真回這句話，也讓他懊悔不已，9月要到對方家提親了，「現在尷尬怎麼辦？」

對此，網友們看法不太一致，「說實話她爸講那個話也蠻北七的耶，他確實是在威脅你沒錯，有本事就娘家那邊也出錢吧」、「我嚇大的嗎？我再買一間直接登記她名字」、「她爸根本不是開玩笑好嗎，我覺得你回得完全沒問題，看了很爽，不過我覺得女友也很可憐，什麼叫永遠不准頂嘴，好像很多錢一樣，不過就一間房子還要繳房貸 」、「你真沒禮貌，心裡再不爽也不能這樣講話」、「有沒有可能她爸媽就是不想把女兒嫁給你，才故意這麼說」。

原PO後來也更新文章，表示自己已經找準岳父談過了，對方說那天真的是開玩笑，當下以為原PO生氣了，所以非常不好意思，明白女兒這麼多年沒有工作，甚至讀碩士的學費都是原PO出的，房子他自己持有就好。兩人互相道歉後，目前誤會已解開。

Dcard 女友 開銷 房子

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