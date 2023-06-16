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她不懂公公大、小拇指指甲留超長要幹嘛？ 內行人曝2用途

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露公公的指甲留很長，讓她不懂到底有何作用？ 圖擷自Dcard
原PO透露公公的指甲留很長，讓她不懂到底有何作用？ 圖擷自Dcard

身體上的每一個部位或每一個器官都有它的用處，指甲也不例外，但是指甲若是留太長可能會讓人覺得不僅骯髒，做事情也不方便。一名人妻發文透露公公的大拇指跟小拇指指甲留很長，搞不懂留那麼長要幹嘛，有網友就透露兩種用途。

這名人妻在Dcard貼出公公左右手的照片，只見左手的小拇指和右手的大拇指指甲都非常地長，原PO說很怕公公的手沒洗乾淨就拿東西給孩子吃，這樣容易帶來細菌，她想問大家該怎麼樣告訴公公把指甲剪一下，「留著要幹嘛？」

有人就透露身邊親友留指甲是為了抓癢或挖鼻屎，「我阿公也是這樣，都用來抓頭皮摳耳朵，重點他兩三天洗一次澡」、「我們家長輩說挖鼻屎很好用」、「挖耳屎跟鼻屎比較方便」、「我會留小拇指的來挖鼻屎，大概0.5公分吧，不會到圖片那麼誇張」、「歐痞康（挖鼻孔），我爸就是留小指專門歐痞康的」。

還有網友說是為了防小人，「有聽說過，小姆指留長是爲了防小人，不知道是不是真的」、「我媽也這樣留，聽說是防小人之類的？」、「小拇指是為了防小人，要超過無名指的第一指節」、「之前幫客人做指甲，她是說小拇指留超過無名指第一指節可以防小人」。

多數人則不太能接受，「這和女生做長的假指甲一樣噁心」、「沒辦法接受這麼長的，我自己做指甲也不會做這麼長，覺得不太好看」、「我看過二十幾歲的男生也會留小拇指指甲，看到指甲過長的瞬間反感」、「好像不只長輩耶，我好幾年前遇過平輩的男生也有留小拇指，看了覺得很問號」。

Dcard

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