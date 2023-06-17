【古典裡的青春系列講座】葉儀萱／一蓑煙雨任平生——朱嘉雯主講「蘇軾詞中的生活美學與生命境界」

2003年迄今，台積心築藝術季走過第二十年，今年的主題為「詠嘆青春」。究竟何為「青春」？台積電文教基金會執行長許峻郎答道：第一，是台積心築藝術季作為廣闊的藝文舞台，讓新生代藝術家的才華廣為人知；第二則是心態上的青春，正如「古典裡的青春」系列講座所談的幾位偉大詩人－－蘇軾、陶淵明、辛棄疾、杜甫。這些耳熟能詳的名字，其實早已離我們遠去，但是他們的創作與精神，至今仍雋永深刻。

「今天是一個特別的日子。」主持人蕭詒徽接過麥克風。農曆四月初一，清和節。宋朝詩人楊萬里曾在〈三月二十七日送春絕句〉寫：「只餘三日便清和，盡放春歸莫恨他。」清和的意思是，春天剛剛離去、夏天正要開始。假使蘇軾今天親臨現場，他或許會想起在四月離世的父母親。不過，在世人的印象當中，蘇軾大概也不會因為這樣的事實面露悲色，而是用曠達的態度面對低潮、一如既往地瀟灑。清明和暖的四月，眾人齊坐在清華大學名人堂，由朱嘉雯老師帶領我們窺探蘇軾的生平故事，與這位傳奇詩人一同悲歡。

與第一名擦身而過的那場考試

時空間拉回一千多年前的北宋。那年進士科舉，論試題目是〈刑賞忠厚之至論〉，蘇軾在文中闡明以仁為本的治理方針：「可以賞，可以無賞，賞之過乎仁；可以罰，可以無罰，罰之過乎義。過乎仁，不失為君子；過乎義，則流而入於忍人。故仁可過也，義不可過也。」在賞與不賞間選擇重賞；在罰與不罰間傾向不罰。這也側寫出中國人慣於預留轉圜餘地的思考方式——因為過於仁慈仍不失為君子、執法過當就可能流於殘忍。

蘇軾的文章道藝相合、一鳴驚人，主考官歐陽修看見以後欣喜非常，卻誤以為出自弟子曾鞏之作，為了避嫌，便將蘇軾評成了第二名，蘇軾因此與第一失之交臂。那篇文章中，蘇軾還引用了一段仁政治國的例子：「當堯之時，皋陶為士。將殺人，皋陶曰『殺之』三，堯曰『宥之』三。」孰料，就算考官歐陽修查遍典籍，也不知道那段典故的出處，問他，蘇軾只答了一句：「想當然耳。」蘇軾的膽識與想像力，在這場應試中表露無遺。

朱嘉雯反問：「例子可以不是真實的嗎？」如果國家考試的話，好像應該要是真實的例子比較正確。但是我們的古史、漢書裡面有多少真實性呢？司馬遷在《史記》中，也經常寫「想當然耳」。想像力讓蘇軾可以用更廣闊的胸襟去面對人生的挫折，而這種特質，也被朱嘉雯視為文學家最重要的能力。

朱嘉雯談起她的理論——我們都生活在巨大的虛構場域當中，人生除了虛構沒有真實。人在敘述事情時，一定會有取捨，我們通常只會記得最喜歡、或是寧願相信的那一段。在記憶不可信賴、也沒那麼準確的前提下，人們經常在談話中編派了一整天的流程與活動，移花接木、加油添醋，聽起來活色生香也自我麻痺，足以說服他人和自己，今天是充實的一天。人們因此形成一個說故事的整體。所以朱嘉雯認為，虛構是可以成立的。而蘇軾即興地在國家考試做程度上的虛構，除了展現他的率性，也耐人尋味。

東華大學人文社會科學學院朱嘉雯教授。（記者潘俊宏／攝影）

家教與身教

朱嘉雯話鋒一轉，問台下來賓：「你們有沒有想過，怎麼樣才算是給孩子足夠好的教育和陪伴？」

朱嘉雯用〈天石硯銘〉的故事，談起蘇軾的家庭教育。蘇軾十二歲那年，與朋友四處跑跳玩耍，不經意撿到一顆奇異的石頭，形狀似魚、溫潤剔透、敲打時鏗鏘有聲。便把石頭拿回家與父親蘇洵分享。蘇洵道：「是天硯也。有硯之德，而不足於形耳。」何謂硯之德呢？世人熟知的文房四寶，毛筆的表現力往往最受人注目，其次是墨水，再者是紙張，似乎硯台的存在感最為寡淡。然而，硯台必須承受所有壓力、任他者在自己身上千萬次摩擦，即使如此，它也甘願默默付出，有「成功不必在我」的潛在之德。

〈記先夫人不發宿藏〉也記錄蘇軾之母程夫人的身教如何影響晚輩。某日，眉山的蘇家古宅發生一件異事，一個丫鬟在熨燙綢緞時，忽然一腳陷進泥地中，將地挖開，竟有一個甕。丫鬟與其他僕從都很興奮，猜想甕裡藏有真金白銀，急著想要打開。此時，程夫人走了出來，淡然地命人將甕埋回去。說：「雖然甕是在蘇家挖到的，但如果不是屬於我們的東西，一分一毫都不要拿。」

嚴明的家教與身教，造就了蘇軾厚德載物、淡泊名利的人格。也讓世人得以反覆省思，在家庭功能外包的現在，該如何給予孩子真切的相處時光，並教導正確的價值觀念。

何以為文人？

文人等於文化人嗎？朱嘉雯將頭偏過一邊，笑容令人玩味。她認為，今日所談的「文化人」與古代一無所有的「文人」，在概念上有很大的不同。文化人是怎樣的呢？她開始點名——許執行長以及主持人詒徽是文化人，無庸置疑。但是，蘇軾是文人。文人的地位是崇高的、不可動搖的，代表某種生命追尋的價值與品味。文人是某種我們渴望達到的生活標的、是自成一格的品牌。而在今天的社會裡，你大概很難再找到這樣的人。

蘇軾之所以為文人，還要從東坡肉談起。彼時他謫居湖北黃岡，使用了「富者不肯喫，貧者不解煮」的豬肉，做成了一道千年名菜，讓世人趨之若鶩。因為「東坡居士」之名，不管是文化上還是經濟上，豬肉從此被賦予了更高的價值。朱嘉雯笑談：「這就是文人，難能而不可貴。比如墨水，其實只是拿著墨條在石頭上磨一下，但是〈寒食帖〉卻創造了極高的藝術價值。花很多的錢創造很貴的東西沒什麼了不起，能夠從不起眼的事物創造它的高度跟品味，才是我心目中的文人。」

第二是，蘇軾擁有建構自我快樂的能力。對大部分人來說，悲傷與苦痛的存在感總是遠遠大於快樂，人們沉溺於渺小的哀傷，卻要莫大的喜訊——好比考上第一志願、股票上萬點，才會短暫地感受到喜悅存在。被貶官至海南時，蘇軾自覺已無歸期，只帶了一個兒子，外加一口棺材南行。在惡劣匱乏的環境下，他開始注重養生，也就是〈謫居三適〉中的「旦起理髮」、「午窗坐睡」、「夜臥濯足」。朱嘉雯說，假使你能夠因為這樣的小事而欣喜，那麼人生中的快樂就會變得廣泛。這種能力也許與生俱來，與他通達、浪漫、率性的特質有關，或者，需要累積一定的閱讀量、達到某種程度的涵養，才能變成無入而不自得的人。從這個角度看，我們才會明白他的高尚與可貴。

回看蘇軾起起落落的一生，有太多故事無法一一細數，朱嘉雯最後以〈赤壁賦〉的「月有陰晴圓缺」，為蘇軾的生平下註解——他也只是一介凡人，然而，蘇軾之所以能夠曠達自若，是因為他總能從不同角度看待命運，在自我圓融的過程中，得到某種救贖與平靜。