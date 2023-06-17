媳婦幫公公洗澡 婆婆見這幕怒喊：有曖昧！結局逆轉全家挺她　

一個家裡能有個孝順的媳婦是件難能可貴的事。不過，一名人妻就抱怨，公公因手骨折無法自理，加上婆婆梅尼爾氏症發作，因此由她幫忙公公洗澡，但沒想到竟被婆婆誤會與公公有曖昧，甚至還告訴許多親戚們，幸虧大家聽完事情的經過後，都站在原po這裡，也把婆婆罵了一頓，但該次事件仍令她很受挫。

該名媳婦在臉書社團「匿名3公社」訴苦，她表示公公近日因騎車自摔，手骨折、腳也都受傷，剛好這段期間婆婆的梅尼爾氏症發作，因此只好由她負起照顧公公的責任，昨天下午她幫公公洗澡，當時浴室門開著，且公公的私密處是由公公用沒有受傷的那隻手親自洗的，結果竟被婆婆誤會，打電話跟阿姨、舅舅、姑姑們說她和公公有曖昧，讓她相當傻眼。

原po透露，親戚們聽完婆婆的講法後都相當震驚，紛紛趕往家裡詢問到底發生什麼事，而公公見到一群親戚後立刻責罵婆婆，「妳人不舒服，媳婦幫我洗澡，這樣有錯嗎？女兒嫁那麼遠，兒子又出差，能怎麼辦，妳竟然這樣汙衊媳婦的清白」。

親戚們了解事情經過後，也紛紛把婆婆罵了一頓，後來姑姑就跟她說，若這陣子公公有要洗澡的話，就打電話給她，由她來幫忙，這樣原po就不會被一些人的奇怪思想糟蹋。事後，她也忍不住感嘆，「我把公公當自己爸爸，他受傷了，幫他洗澡有差嗎？你們覺得媳婦到底能不能幫公公洗澡？是我做錯了嗎」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「我覺得姑姑很明理也很幫你，就是怕你被誤會，所以才願意回來，現在這種人真的變的很少，你要慶幸有這個好親戚」、「願意幫公公洗澡的媳婦真的很偉大」、「骯髒的婆婆，骯髒的思想」、「請公婆的孩子們回來幫忙，不然就是他們花錢請照護員」、「妳沒錯，還好公公有妳這個好媳婦」。