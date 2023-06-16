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奶爸請育嬰假「感受到濃濃惡意」 他曝全職育兒血淚史

聯合新聞網／ 綜合報導
男子分享全職育兒的經驗。圖／Ingimage
男子分享全職育兒的經驗。圖／Ingimage

辭職改為全職父母需要很大的勇氣，不只要面對經濟壓力，還有來自親朋好友的關心與建議，都會讓人難以承受。一名設計師轉當全職爸爸，一開始向公司請假便感受到濃濃惡意，後續決定離職的決定也不被同事與好友諒解，平日帶小孩出門總會成為「奇特的地方男子」，可見「社會包袱仍在，奶爸育兒阻力不少」。

一名全職奶爸在論壇Dcard發文表示，他為了育兒向公司請假時，立即感受到濃濃惡意，不斷被詢問「你老婆呢？為什麼要自己帶？為什麼不請保姆？」等，最終他決定辭去年薪百萬的設計師一職，卻不被同事朋友諒解，現在也越來越少與朋友聯絡，長輩對他的決定也頗有微詞。

該網友表示，當奶爸過程中也不斷與自己心理狀態拔河，擔心孩子上學後，自己無法重返職場，雖然仍有持續接案，但都是零散的案子，無法作為實際資歷或作品。他甚至考慮報考保母執照，未來還能多一項出路。

他認為「照顧小孩比完成夢工廠的特效畫面、寫程式、設計App都還困難100倍」，小孩剛出生的第一年，他每天只能睡兩到三小時，也有爸爸手、爸爸肩、爸爸腰等後遺症，等到小孩滿一歲才終於有辦法睡過夜。除此之外，他平時也得打理三餐、打掃家裡等，工作相當繁重。

他指出，平日帶著小孩出門，總是遇到祖父母、媽媽們帶著小孩到公園玩耍，奶爸是少數中的少數，雖然他所認識的長輩們對於全職爸爸多抱持正面態度，但仍有一些人無法理解，他坦言，「這個社會的包袱還是有的，我自己在育兒上就遇到不少阻力」。

其他網友也有類似經驗，留言「真的覺得台灣的資方水準都還不夠，我先生也是請育嬰假半年，各種被刁難、被質疑，甚至還有長輩的不諒解，我們夫妻輪流請了半年育嬰，就因為我先生的職位很重要，所以公司各種刁難，甚至育嬰假期間還要協助工作，孩子都還沒滿一歲，我們將生活重心放在孩子還被認為不上進，這樣的大環境，難怪生育率那麼低」。

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