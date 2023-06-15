從小養育成長！寶貝繼女婚禮「生父要求坐主桌」 繼父委屈：我退到親友桌

有位爸爸近日很哀怨，他從小養大的繼女最近要結婚了，兩人關係很好，甚至比他和自己親生兒女更親近。籌備婚禮時，女兒生父卻跳出來要求「坐主桌」，繼父不忍女兒為難，答應自己退讓到親友桌。

原po在爆料公社發文，稱現任妻子當年帶著8歲女兒嫁他，多年來他視如己出，繼女也喊他「爸爸」。女兒18歲考上很遠的大學，繼父開車幫忙搬行李到宿舍，離開前父女還相擁不捨哭泣。「雖然不是親生父女，但她卻比我親生的一對兒女更黏我」。

原po說，女兒有事第一時間都會打給他，他也力挺女兒讀完研究所。女兒也很乖巧，上班領到第一份薪水還買皮夾送給繼父。後來女兒有了好歸宿，雙方籌辦婚禮和嫁妝時，生父卻很強勢跳出來要求坐主桌、牽著女兒走紅毯，繼父心有不甘，「看著女兒為難的眼神，我主動退出，血緣無法撼動，但我對她的愛同樣也是」。

女兒不久就要結婚，原po日有所思，夜有所夢，他甚至好幾次夢見「女兒堅持要他坐主桌、牽她走紅毯」，但是他也知道只是夢，只能接受現實。「能看她披婚紗嫁給她愛的人，我已經很滿足了」。

網友抱不平，「養的大於天⋯生父邊邊坐啦」、「從8歲培養到研究所畢業到結婚，感情一定很深，好心疼這個爸爸」、「其實你就一起坐主桌就可以了」、「是我就不去了，生父生母一起逐桌敬酒，這個畫面是我看到絕對撕心裂肺」、「這麼重要的日子，卻叫另一個人爸，這樣是對的嗎？這對養父太不公平了」。

網友認為要看女兒態度，「她如果真當你是爸，她就不會為難了」、「你太太跟女兒沒反對嗎？你太太跟女兒要有立場，要挺你才是」、「如果生父有一起撫養長大那真的很為難！如果沒有，為難個屁」、「好好跟女兒討論，這是她的婚禮她有決定權，你才應該牽她的手，因為你更有資格」。

也有過來人分享經驗，「我結婚時，生父有來，直接帶位到親友桌，親戚說生父應該坐主桌！我直接回：抱歉沒有位子了！」

網友指出重點，「生父坐主桌？好啊，那女兒婚禮打算出多少辦？全包的話我一定讓他坐主桌」、「那嫁妝讓生父出囉」、「婚禮只是一個儀式，不要去糾結，你永遠是她最愛的爸爸」。