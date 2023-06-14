快訊

唐吉訶德南港店第三季開幕！450坪大店將首度納入旋轉壽司餐廳

忘了性騷卻記得十年前紅包包多少 陳乃瑜受訪哽咽：朱凱翔套路都沒變

人夫感冒請假！主管來電指名找妻 她一聽超傻眼：都什麼年代了

聯合新聞網／ 綜合報導
有人妻表示，老公快篩是陰性但有感冒症狀，因此請假休息，主管來電關心老公，卻突然要她接聽，沒想到對方竟碎念她沒把老公照顧好，令她一頭霧水。圖／ingimage
有人妻表示，老公快篩是陰性但有感冒症狀，因此請假休息，主管來電關心老公，卻突然要她接聽，沒想到對方竟碎念她沒把老公照顧好，令她一頭霧水。圖／ingimage

最近新冠疫情再度大爆發，不少「天選之人」也敵不過疫情染疫了。一名人妻表示，老公快篩是陰性但有感冒症狀，因此請假休息，主管來電關心老公，但卻突然要她接電話，沒想到對方竟碎念她沒有把老公照顧好，「身為人家妻子就要有照顧家裡的本分」，令她一頭霧水，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文被轉到「爆料公社」，這陣子疫情又開始，確診人數也變多了，老公快篩都是陰性，但仍然有感冒症狀，因發燒加上喉嚨痛就請假休息，下午時主管來電關心老公，卻突然要原po接電話，原po當下嚇到心想，「幹嘛找我？」，結果一接電話，對方竟碎念她沒有把老公照顧好，害他生病，還認為原po常常做紅燒肉等飯菜給老公吃，高油脂不健康，「身為人家妻子就要有照顧好家裡的本分」，令原po聽得一頭霧水。

後來老公跟原po解釋，主管是極其傳統的老大哥，總認為男主外女主內才是正確的，有時男童是若家庭或小孩因素需要請假，主管就會碎念，「很不應該，妻子沒照顧好家，讓妻子去工作的男人更是無能」，原po聽完後，相當傻眼，「這什麼年代了，還有人這樣想？？」。

網友紛紛表示，「所以為人妻子要包山包海，還要包當醫生？」、「神經病～妳老公的主管腦子不靈光」、「有事喔！妳老公主管最好從小到大都沒生過病，不然都是別人照顧不周，時代在變，觀念也要改變，別老活在過去的男主外女主內的觀念」、「什麼封建思想」、「就回老公的主管說：『還不是因為公司給我老公的薪水太少，所以老公沒辦法擁有正常人的生活條件，所以才生病的』」。

主管 感冒 發燒

延伸閱讀

開口說話像主管！強勢「奧房客」求殺價 房東嘆：瞬間變房客

怨夫「錢不給我管」！人妻質疑不受信任 過來人訴辛酸事打臉

疫情再度大爆發仍未確診！「天選之人」提供預防新冠病毒感染8關鍵要領｜元氣網

解封後感冒作祟 三大崩潰情境靠伏冒小綠盒即刻救援

相關新聞

老公外遇她忍！讓小三住家裡還做牛做馬 網搖頭：小孩一輩子的陰影

另一半外遇後堅持不和小三分手，但又放不下孩子，這時該怎麼做呢？一名網友分享自己讓小三住進家中，因此過了7年屈辱的生活，現在終於苦盡甘來。

媳婦婉拒大嫂給的嬰兒用品 竟被小姑飆罵「不知好歹」全網傻眼

許多媳婦結婚後常因跟婆家觀念不合，容易起爭執。日前就有一名媳婦表示，她大嫂喜歡送她嬰兒用品，但是送的是不適合她孩子的物品，因此她都會委婉拒絕，沒想到有次小姑聽到後大罵「別人給妳東西還不知好歹！」讓她爆氣喊冤「明明大家都有自己教育的方式，幹嘛要干涉彼此」。

人夫感冒請假！主管來電指名找妻 她一聽超傻眼：都什麼年代了

最近新冠疫情再度大爆發，不少「天選之人」也敵不過疫情染疫了。一名人妻表示，老公快篩是陰性但有感冒症狀，因此請假休息，主管來電關心老公，但卻突然要她接電話，沒想到對方竟碎念她沒有把老公照顧好，「身為人家妻子就要有照顧家裡的本分」，令她一頭霧水，引起不少網友熱烈討論。

準新娘想在喜帖上「提1要求」 網喊不：100％得罪人

一名女網友日前表示，即將舉行婚禮宴客，但在人數邀請和安排的部分很頭痛，因為希望親友們不要帶兒童參加，但又不知道如何在喜帖上備註告知。對此，有網友直呼她的要求「100％會得罪人」！

新娘泣訴婆婆嫌菜色差、活動幼稚「把我的婚禮變成她的」 過來人傳授奪回秘訣

操辦一場婚禮眉角不少，但事事樣樣都被嫌棄真的會氣到爆炸。一名新娘抱怨即將舉辦的婚宴被婆婆到處挑刺，一下嫌棄長桌不好，一下挑剔菜色不佳、活動幼稚，到最後甚至連喜帖、婚紗款式都要經過她准許才行，讓她心累抱怨「婆婆想把我的婚禮變成她的」，網友不捨地為她打氣要她「硬起來」，並分享自己奪回婚禮的過程。

現代•愛｜當跨年水晶球落下，我們的生命分崩離析

Modern Love是紐約時報專欄，也譯作「摩登情愛」，由讀者投稿，講述與愛相關的故事，包括親子、手足、男女、朋友之間的各種愛。專欄部分篇章已改編為影集，在亞馬遜Prime Video播出。本報取得紐時授權，每周精選一篇刊出。 【精彩劇透】六年前，一個寒冷的跨年夜，我與我正值青少年的女兒，還有我們的兩隻貓，失去了住所。…我撥了一通平時絕不會在半夜撥打的電話——我父親的號碼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦