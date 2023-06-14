人夫感冒請假！主管來電指名找妻 她一聽超傻眼：都什麼年代了

最近新冠疫情再度大爆發，不少「天選之人」也敵不過疫情染疫了。一名人妻表示，老公快篩是陰性但有感冒症狀，因此請假休息，主管來電關心老公，但卻突然要她接電話，沒想到對方竟碎念她沒有把老公照顧好，「身為人家妻子就要有照顧家裡的本分」，令她一頭霧水，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文被轉到「爆料公社」，這陣子疫情又開始，確診人數也變多了，老公快篩都是陰性，但仍然有感冒症狀，因發燒加上喉嚨痛就請假休息，下午時主管來電關心老公，卻突然要原po接電話，原po當下嚇到心想，「幹嘛找我？」，結果一接電話，對方竟碎念她沒有把老公照顧好，害他生病，還認為原po常常做紅燒肉等飯菜給老公吃，高油脂不健康，「身為人家妻子就要有照顧好家裡的本分」，令原po聽得一頭霧水。

後來老公跟原po解釋，主管是極其傳統的老大哥，總認為男主外女主內才是正確的，有時男童是若家庭或小孩因素需要請假，主管就會碎念，「很不應該，妻子沒照顧好家，讓妻子去工作的男人更是無能」，原po聽完後，相當傻眼，「這什麼年代了，還有人這樣想？？」。

網友紛紛表示，「所以為人妻子要包山包海，還要包當醫生？」、「神經病～妳老公的主管腦子不靈光」、「有事喔！妳老公主管最好從小到大都沒生過病，不然都是別人照顧不周，時代在變，觀念也要改變，別老活在過去的男主外女主內的觀念」、「什麼封建思想」、「就回老公的主管說：『還不是因為公司給我老公的薪水太少，所以老公沒辦法擁有正常人的生活條件，所以才生病的』」。