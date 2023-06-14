媳婦婉拒大嫂給的嬰兒用品 竟被小姑飆罵「不知好歹」全網傻眼

許多媳婦結婚後常因跟婆家觀念不合，容易起爭執。日前就有一名媳婦表示，她大嫂喜歡送她嬰兒用品，但是送的是不適合她孩子的物品，因此她都會委婉拒絕，沒想到有次小姑聽到後大罵「別人給妳東西還不知好歹！」讓她爆氣喊冤「明明大家都有自己教育的方式，幹嘛要干涉彼此」。

一名媳婦在PTT發文表示，她跟婆家、大哥大嫂同住，大嫂常常熱心將多買的嬰兒用品、尿布拿給她，雖然是出於好意，但跟自己習慣的品牌不同，因此她總是委婉告訴她「我這邊還有多的，每個小孩的身體狀態不同，不一定合適」。

不過有次小姑回到婆家後，聽到大嫂又要給原PO多的嬰兒用品，而她婉拒大嫂好意時，小姑馬上破口大罵「妯娌之間要會做人！不要不懂事！別人給妳東西還不知好歹！」

當下原PO聽完認為「婆婆都沒說話，小姑不知道為何要仗勢欺人來指責我？為何我要全盤接受大嫂的好意？儘管我不想接受！」事後她請小姑把大嫂送的尿布跟推車帶回去使用，結果小姑也拒絕接受，讓她直呼「大家都有自己的教育方式，為何要干涉彼此，好氣！」

對此，網友們回應「有不滿妳當下可以派老公，如果老公是豬隊友又是隱形人，那建議妳存錢搬出去」、「妳不需要當場跟她生氣，繼續照自己喜好挑選用品就好，也不是花他們的錢，他們沒辦法管妳要怎麼養孩子」、「不過我覺得妳不用婉拒，偷偷丟掉即可，婉拒感覺很瞧不起對方的禮物，如果對方問為何沒有使用，就說『小孩用了會過敏，所以就送人了』」、「小孩的東西要送人，本來就要先問對方意願，不要自以為熱心好意，反而是造成別人的困擾」、「搬出去唯一解」、「跟婆家同住真的很麻煩」。