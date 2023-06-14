準新娘想在喜帖上「提1要求」 網喊不：100％得罪人

一名女網友日前表示，即將舉行婚禮宴客，但在人數邀請和安排的部分很頭痛，因為希望親友們不要帶兒童參加，但又不知道如何在喜帖上備註告知。對此，有網友直呼她的要求「100％會得罪人」！

原PO在Dcard發文表示，幾個月後要舉行婚禮宴客，自己算晚婚，同齡好友多已成家有子，但因場地有人數、桌數限制，她也十分煩惱「如何委婉告知盡量不要帶小孩」，當初算人頭僅包含另一半，怕賓客攜家帶眷會壓縮出席人數，也擔心小朋友不好控制。原PO續指，希望重點親友都能到場，但不想給有家庭的朋友們不好的觀感，目前還在擬定問卷調查表的階段，「請各位婚禮達人相助」。

對此，網友們紛紛表示，「我覺得當父母的如果接收到妳不想孩子去，可能多半不會出席，小孩大多幼幼或國小，根本沒辦法沒人顧，一個是自己的孩子，一個只是朋友，應該很好選擇」、「心胸大度一點，這些都是親戚朋友，要別人不帶小孩很奇怪，100％會得罪人」、「晚婚勢必會有很多小孩占桌，沒辦法」、「第一次聽到這個要求，如果換成是妳有小孩，參加好友的婚禮被告知不要帶，妳不傻眼嗎？」

也有網友獻策，「邀請時就註明因為有桌數限制，只能攜伴一位，這招我朋友用過，效果頗佳」、「喜帖上寫清楚，讓賓客自己做選擇就好，交情夠就會排除萬難參加，交情不夠就禮到人不到」、「妳就約重點朋友加小孩，小孩不來妳再約其他一般朋友，或是走美式風格，直接邀請函上說大人only，這是妳的婚禮，不用去討好賓客」。