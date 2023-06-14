快訊

宜蘭漁民捕獲1億年「活化石」惡魔鯊 底拖網漁法再掀爭議

為何社群出現#MeToo浪潮？心理作家：與性騷受害者害怕的這一點有關

外交部駐外官桃色糾紛調回外交學院 恐對新人不良影響？

準新娘想在喜帖上「提1要求」 網喊不：100％得罪人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友即將舉行婚禮宴客，但在人數邀請和安排的部分很頭痛。圖／ingimage
一名女網友即將舉行婚禮宴客，但在人數邀請和安排的部分很頭痛。圖／ingimage

一名女網友日前表示，即將舉行婚禮宴客，但在人數邀請和安排的部分很頭痛，因為希望親友們不要帶兒童參加，但又不知道如何在喜帖上備註告知。對此，有網友直呼她的要求「100％會得罪人」！

原PO在Dcard發文表示，幾個月後要舉行婚禮宴客，自己算晚婚，同齡好友多已成家有子，但因場地有人數、桌數限制，她也十分煩惱「如何委婉告知盡量不要帶小孩」，當初算人頭僅包含另一半，怕賓客攜家帶眷會壓縮出席人數，也擔心小朋友不好控制。原PO續指，希望重點親友都能到場，但不想給有家庭的朋友們不好的觀感，目前還在擬定問卷調查表的階段，「請各位婚禮達人相助」。

對此，網友們紛紛表示，「我覺得當父母的如果接收到妳不想孩子去，可能多半不會出席，小孩大多幼幼或國小，根本沒辦法沒人顧，一個是自己的孩子，一個只是朋友，應該很好選擇」、「心胸大度一點，這些都是親戚朋友，要別人不帶小孩很奇怪，100％會得罪人」、「晚婚勢必會有很多小孩占桌，沒辦法」、「第一次聽到這個要求，如果換成是妳有小孩，參加好友的婚禮被告知不要帶，妳不傻眼嗎？」

也有網友獻策，「邀請時就註明因為有桌數限制，只能攜伴一位，這招我朋友用過，效果頗佳」、「喜帖上寫清楚，讓賓客自己做選擇就好，交情夠就會排除萬難參加，交情不夠就禮到人不到」、「妳就約重點朋友加小孩，小孩不來妳再約其他一般朋友，或是走美式風格，直接邀請函上說大人only，這是妳的婚禮，不用去討好賓客」。

Dcard 婚禮

延伸閱讀

好友逛街流汗濕身「內衣空杯」…她一招溫柔Cover 網建議還是別提醒

經痛回房休息遭婆婆酸「不就流點血」 人妻一招反擊

感覺自己還留在原地…畢業三年和朋友因「收入差」漸行漸遠 她焦慮求助

小一女兒考題要「猜字」 醫師爸被考倒：連我都想不出來

相關新聞

新娘泣訴婆婆嫌菜色差、活動幼稚「把我的婚禮變成她的」 過來人傳授奪回秘訣

操辦一場婚禮眉角不少，但事事樣樣都被嫌棄真的會氣到爆炸。一名新娘抱怨即將舉辦的婚宴被婆婆到處挑刺，一下嫌棄長桌不好，一下挑剔菜色不佳、活動幼稚，到最後甚至連喜帖、婚紗款式都要經過她准許才行，讓她心累抱怨「婆婆想把我的婚禮變成她的」，網友不捨地為她打氣要她「硬起來」，並分享自己奪回婚禮的過程。

準新娘想在喜帖上「提1要求」 網喊不：100％得罪人

一名女網友日前表示，即將舉行婚禮宴客，但在人數邀請和安排的部分很頭痛，因為希望親友們不要帶兒童參加，但又不知道如何在喜帖上備註告知。對此，有網友直呼她的要求「100％會得罪人」！

現代•愛｜當跨年水晶球落下，我們的生命分崩離析

Modern Love是紐約時報專欄，也譯作「摩登情愛」，由讀者投稿，講述與愛相關的故事，包括親子、手足、男女、朋友之間的各種愛。專欄部分篇章已改編為影集，在亞馬遜Prime Video播出。本報取得紐時授權，每周精選一篇刊出。 【精彩劇透】六年前，一個寒冷的跨年夜，我與我正值青少年的女兒，還有我們的兩隻貓，失去了住所。…我撥了一通平時絕不會在半夜撥打的電話——我父親的號碼。

金玉涼言

年輕時，會希望口袋深一點；年老時，會希望藥袋少一些。

【當代小說特區】黎紫書／一個陌生女人的來信（六之四）

「這段文字裡頭，最有力道的一句，是『我不太明白，夫人』。」內奧米在信裡說。你不禁撇了撇嘴，把放下的書本又拿起來翻了翻。

幾米／空氣朋友

空氣朋友

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦