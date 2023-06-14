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新娘泣訴婆婆嫌菜色差、活動幼稚「把我的婚禮變成她的」 過來人傳授奪回秘訣

聯合新聞網／ 綜合報導
婚禮示意圖。 圖／ingimage
婚禮示意圖。 圖／ingimage

操辦一場婚禮眉角不少，但事事樣樣都被嫌棄真的會氣到爆炸。一名新娘抱怨即將舉辦的婚宴被婆婆到處挑刺，一下嫌棄長桌不好，一下挑剔菜色不佳、活動幼稚，到最後甚至連喜帖、婚紗款式都要經過她准許才行，讓她心累抱怨「婆婆想把我的婚禮變成她的」，網友不捨地為她打氣要她「硬起來」，並分享自己奪回婚禮的過程。

原PO昨（13日）在Dcard發文抱怨，提到自己與老公剛完成登記，正在籌畫婚宴，原本小倆口開心規劃喜歡的婚禮樣式、小活動、新人對唱等橋段，也和長輩講好一切由年輕人出錢自行規畫，但最後婆婆卻不停插手到想要直接掌控全局。

原PO表示，她很嚮往西式婚禮那種半戶外、有著純白背景、鮮花點綴，和長桌晚宴的浪漫氣氛，但婆婆知道後就開始提意見，包括「辦這種形式，來的長輩不會喜歡」、「長桌不好聊天，或有尊卑貴賤地位的問題產生，容易惹事」、「白色看起來很像在辦喪事，應該要多用點喜氣的紅色」、「這種的（菜色）我朋友他們吃不慣」、「宴客就好好吃飯就好，搞一堆細節小活動很幼稚，不能看」等等。

原本他們想著婚禮是家族結合，尊重長輩意見， 但態度稍軟婆婆就逐漸軟土深掘，最後甚至趁她不在時跟老公表明不放心原PO的辦事方法，要求「未來喜帖樣式、婚紗款式都要經過她同意，沒有她准許不能進行下一步」，讓她整個情緒低落，雖然依舊和老公努力想找出平衡點，但實際上她已失去當初籌辦時的動力了。

網友十分心疼她的處境，認為婆婆從頭到尾只考慮到她的面子，建議她脾氣要「硬起來」，踩穩底線不要隨便讓步，如果只是為了不傷和氣，現在讓步未來就可能得讓一輩子；也有人建議她辦兩場，新人出錢的婚禮就只招待交好的友人同事，讓長輩自己出錢辦一場照顧他們面子的長輩場，新人只負責現身當人形立牌、全程陪笑就好，什麼都不管。

有網友也分享「奪回主權」的經驗，當初她結婚時，婆婆也是有各種意見想插手，她從婉轉說明到強硬表態，讓婆婆明白喜宴是新人主場，公婆只要快快樂樂來吃酒就好，少找麻煩，也別搞得自己像是主辦方，想辦就去跟公公再辦一次她想要的婚禮。

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