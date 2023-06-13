不解媽媽很瘦為何「只穿寬鬆衣服」 女兒得知真相落淚：做了很大犧牲

當女子辛苦經歷12個月懷胎生子後，接下來還要面對養育孩子與家庭瑣事的各種壓力，漸漸地一切生活重心都以孩子為主。一名女網友表示，她曾經不懂媽媽為何總是穿寬鬆的衣服，就連買新衣服，也是買尺寸較鬆大的服飾，但媽媽的氣質很明顯不適合這種風格，後來她一問之下，才發現媽媽對自己肚子剖腹產切口和妊娠紋感到自卑，買寬鬆衣服都是拿來遮肚子的，令女網友相當不捨。

原PO在Dcard發文表示，自己媽媽今年43歲，不僅長得很幼齒，身材四肢也很苗條，體重只有40幾公斤，她和媽媽走在路上還被路邊攤販誤認是「姊妹」，但她不懂明明看起來很年輕的媽媽，卻總是穿很寬鬆的大衣服，每當看到有新衣服想買給媽媽時，都被婉拒，原PO難過表示，這些衣服很明顯不適合媽媽的氣質，「看起來30幾的臉配50歲的衣服的感覺，就很違和」。

後來原PO一問之下，才發現媽媽認為自己肚子很大，也對肚上的妊娠紋和剖腹產切口很自卑，每次穿寬鬆衣服都是為了遮蓋肚子，但原PO不認為那是醜陋的疤痕，反而是證明媽媽偉大的痕跡，「那麼小的肚皮，裝過兩個三公斤的嬰兒，切開來再縫起來、切開來再縫起來，有蟹足腫的她，妊娠紋的下面是一條長長的、馬陸一樣的剖腹產切口。媽媽為了我們，是做出了多麼偉大的犧牲呢？」。

原PO表示，其實媽媽一直對肚子很大，以及肚上的妊娠紋和剖腹產切口很自卑，多年來一直嘗試減肥也瘦不下來。 情境示意圖。圖／Ingimage

原PO也表示，從她出生有記憶以來，媽媽就一直很努力減肥、瘦肚子，也有尋求減肥門診醫師的專業意見，但對方也向原PO坦言媽媽真的不胖，「每次想到這裡我都會偷偷地哭，心疼媽媽的同時又不知道該怎麼辦」。

貼文曝光後引發討論，許多網友紛紛留言建議原PO，「媽媽永遠都是最漂亮的女人，妳可以陪著她一起運動，給她加油打氣」、「媽媽如果會在意，可以鼓勵她去做醫美，現在40幾歲還不算老，好好打扮還是會很漂亮的」、「建議重訓，妳媽才43歲而已，我媽50幾歲才開始重訓，身材也有比較健美。衣服的話，我覺得找中高價位、客群是歐巴桑年齡層的專櫃會好很多，材質跟剪裁真的有差」、「我覺得妳可以買姊妹裝，就是一樣的衣服不同顏色，跟媽媽說『可以陪我穿姊妹裝嗎？』，然後帶她出去走走，拍很多漂亮的照片，多這樣幾次，媽媽應該就會慢慢有自信了！」。

也有內行網友推測原PO媽媽可能是體脂肪高、肌肉量低的泡芙型身材，除了運動外，主要得靠飲食控制，且營養也要均衡，「飲食控制很重要，而蛋白質是大家最常忽略的點，蛋白質不足無法維持肌肉提高基礎代謝，結局就是脂肪換肌肉，全身都脂肪，甚至肌少症」。也強調一般人認為減肥就是「全部少吃」，這是錯誤觀念，每天要攝取的水、碳水化合物、蛋白質和脂肪等營養素，都有必須的量，而且中年人更需要注意鈣質攝取。

原PO後來也更新內文表示，之後會拿著自己第一份薪水，揪媽媽出門逛街、試穿衣服，也會試著邀請媽媽一起在家裡跳有氧運動，「從明天開始全家人一起跳！希望媽媽可以越變越好」。