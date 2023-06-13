發現朋友另一半偷吃！他苦惱是否告知 網搖頭狂勸「小心變事主」

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聯合新聞網／ 綜合報導
若發現朋友的另一半外遇，該告訴當事人嗎？ 圖／Ingimage
若發現朋友的另一半外遇，該告訴當事人嗎？ 圖／Ingimage

如果發現朋友的婚姻出現問題，管到哪裡才不算超過朋友的界線？一名網友發現朋友的另一半出軌，猶豫究竟該不該透露給當事人？講了怕拆散他們夫妻，不講又怕朋友日後更生氣，因此舉棋不定，而其他網友對此則幾乎是一面倒的勸他「別惹麻煩」。

這名網友在PTT「Boy-Girl」看板道出他的煩惱。他表示自己發現朋友的配偶外遇，而且有拍到照片，但不夠清楚，對於要不要透露給朋友陷入天人交戰，一方面擔心講了會毀掉這對夫妻的感情和他們的友情，或者夫妻和好後，反而變成他很尷尬；二方面又覺得隱瞞這件事會對不起朋友，讓對方日後更生氣。

另外他也想知道，如果想用不具名的方式告訴朋友，是否有違法疑慮？查得到IP來源嗎？於是上PTT發文求助廣大鄉民。

對於這個難解的習題，底下推文的網友多半不贊成他說破，「重點在於要有明確的證據，不然人家也不會相信你的，只會當成是抹黑的黑函看待而已」、「他們的婚姻肯定還有別的問題，別戳穿國王的新衣」、「有的女人故意裝傻要維持家庭，你不要亂戳破」、「之前有人接到這種匿名通報，推文一堆都說是小三來離間拆散的」。

有人則認為要視兩人的交情，「你覺得你朋友會相信你還是他的配偶？除非換帖的不然我都當不知道」、「真的好友會說，後續發展就不要問了」、「不管他們，當然也沒錯，但是最後如果弄到其中一方出問題，你內心還是會留下一些遺憾」。

只是多數網友還是力勸他「少管閒事」，「公親變事主，裝不知道就好，管那麼多幹嘛？」、「清官難斷家務事，建議你不要管」、「不要多管閒事，一個不小心會變成你的錯」、「私人感情問題，再好的朋友最好別主動插手」、「講了可能連朋友都當不成了」、「不要說比較好，不然麻煩就是你」。

兩性關係 外遇 PTT

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